LG annonce ses résultats pour le deuxième trimestre 2023

Un chiffre d’affaires record et une forte rentabilité constituent une base solide pour la poursuite de la croissance à moyen et long terme grâce au développement du portefeuille d’activités.

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires consolidé de 20 000 milliards de KRW pour le deuxième trimestre 2023, avec un bénéfice d’exploitation de 741,9 milliards de KRW.

L’entreprise a enregistré le chiffre d’affaires du deuxième trimestre le plus élevé de son histoire. Les résultats du deuxième trimestre soulignent le succès de la stratégie de l’entreprise visant à stimuler une croissance continue tout en renforçant sa compétitivité. Le chiffre d’affaires record reflète les mesures prises par l’entreprise pour améliorer fondamentalement sa structure commerciale en poursuivant de nouvelles activités de services basées sur des plates-formes et en développant continuellement les segments interentreprises (B2B). La rentabilité a également été forte, bien que le bénéfice d’exploitation ait été inférieur de 6,3 % à celui du deuxième trimestre de l’année dernière, principalement en raison d’une provision exceptionnelle pour 2023 au deuxième trimestre.

L’entreprise prévoit d’améliorer encore sa rentabilité en optimisant son efficacité et en répondant de manière préventive aux demandes du marché grâce à une meilleure prévision de la demande et à la compétitivité de la fabrication. LG prévoit également de renforcer continuellement son magasin de marque en ligne et ses activités de vente directe aux consommateurs.

La société LG Home Appliance & Air Solution Company a réalisé au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 7,99 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 600,1 milliards de KRW. Malgré l’intensification des conditions de marché, l’unité commerciale a enregistré une forte rentabilité grâce à l’augmentation des ventes de produits très demandés tels que les climatiseurs et les produits à pompe à chaleur à haut rendement énergétique. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de 40 % par rapport à l’année précédente, grâce à une gestion efficace de la structure des coûts. L’entreprise s’appuiera sur ses innovations à haut rendement, notamment les pompes à chaleur et les systèmes d’énergie solaire, pour répondre à la demande croissante de technologies vertes en Europe, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

Dans le même temps, l’entreprise considère la tendance à l’électrification comme une opportunité de croissance future dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Au troisième trimestre, l’entreprise lancera de nouveaux appareils ménagers LG ThinQ UP 2.0 offrant une hyperpersonnalisation, des abonnements et des services. Certaines gammes d’appareils de masse seront également élargies en réponse à l’évolution du marché. L’entreprise prévoit de mener un changement de paradigme dans l’industrie de l’électroménager en combinant des modèles commerciaux basés sur les services avec la compétitivité de produits différenciés, tout en poursuivant ses efforts pour accroître l’efficacité de la production, des achats et de la logistique pour une rentabilité stable.

LG Home Entertainment Company a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 3,15 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 123,6 milliards de KRW. Dans un contexte commercial difficile pour l’industrie mondiale de l’électronique grand public, l’entreprise a continué à se concentrer sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité en développant les activités de contenu et de services basées sur la plateforme de télévision intelligente webOS de LG. L’entreprise a l’intention de transformer son portefeuille d’activités TV en un « fournisseur de services de médias et de divertissement » en développant le contenu, les services et la publicité dans des produits différenciés. L’unité commerciale a également l’intention de consolider le leadership de LG sur le marché des téléviseurs à très grand écran avec le lancement du LG SIGNATURE OLED M de 97 pouces, le premier téléviseur grand public « sans fil » au monde avec la technologie Zero Connect. Le marché des téléviseurs haut de gamme est également stimulé par l’augmentation des ventes des nouveaux écrans populaires Lifestyle Screens de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires de la LG Vehicle component Solutions Company pour le deuxième trimestre s’est élevé à 2,66 billions de KRW, soit le chiffre d’affaires le plus élevé de l’histoire de l’entreprise pour un deuxième trimestre. Toutefois, le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 89,8 milliards KRW, hors dépenses non récurrentes telles que la provision exceptionnelle, ce qui représente le bénéfice d’exploitation le plus élevé du deuxième trimestre en termes de performance commerciale. Mais une fois que la marge d’exploitation de l’entreprise a inclus la provision exceptionnelle de 151 milliards de KRW, liée au rappel de la Chevrolet Bolt EV par General Motors, il en est résulté une perte d’exploitation de 61,2 milliards de KRW. Cette provision reflète l’augmentation des coûts des matériaux pendant la période de rappel.

L’unité commerciale poursuivra sa dynamique de croissance en se concentrant sur l’expansion de ses activités à haute valeur ajoutée et à haute performance. Le carnet de commandes de la société devrait atteindre 100 000 milliards de KRW d’ici la fin de l’année, ce qui entraînera une conversion séquentielle des ventes et donc une croissance rentable. En particulier, en termes de rentabilité, il est positif que l’entreprise réalise des économies d’échelle grâce à l’expansion de ses ventes. Étant donné que l’on s’attend à une augmentation constante de la demande de véhicules électriques à l’avenir, l’entreprise recherchera activement de nouvelles opportunités dans les domaines de la mobilité future, tels que la conduite autonome, les solutions logicielles et le contenu, tout en garantissant une rentabilité stable en augmentant la part des produits à haute valeur ajoutée et à haute performance fournis aux principaux clients de l’industrie automobile dans le monde.

La LG Business Solutions Company a enregistré au deuxième trimestre des recettes en hausse de 1,33 billion de KRW et un bénéfice d’exploitation de 2,6 milliards de KRW. Le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation ont légèrement diminué par rapport à la même période de l’année dernière en raison du ralentissement persistant de la demande de produits informatiques. À partir du troisième trimestre, la demande de produits informatiques devrait se redresser progressivement par rapport au premier semestre. Dans ce contexte, LG prévoit de développer activement les ventes de moniteurs et d’ordinateurs portables équipés de fonctions de jeu et d’écrans OLED. Dans le domaine des écrans commerciaux, l’entreprise recherchera des opportunités de croissance supplémentaire avec des solutions personnalisées pour divers marchés verticaux, de l’hôtellerie et des soins de santé à l’éducation, en passant par le commerce de détail et les entreprises.

Conférence sur les résultats et conférence téléphonique:

LG Electronics tiendra une conférence téléphonique en coréen et en anglais le 27 juillet 2023 à 16h00, heure normale de Corée (07h00 GMT/UTC). Les participants à la conférence téléphonique sont priés de s’inscrire à l’avance en ligne pour recevoir un code PIN privé. Pour participer à la conférence téléphonique, composez le +82 31 810 3130, entrez le code 6418# puis le code PIN. Le fichier de présentation correspondant pourra être téléchargé sur le site web de LG Electronics avant la conférence.