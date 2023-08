LG annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre 2023

Deuxième chiffre d’affaires le plus élevé du premier trimestre, forte rentabilité reflète les mesures prises pour améliorer le portefeuille d’activités et faire progresser l’efficacité opérationnelle.

LG Electronics Inc. (LG) a annoncé un chiffre d’affaires de 20,4 billions de KRW pour le premier trimestre 2023, soit le deuxième chiffre d’affaires le plus élevé du premier trimestre, avec un bénéfice d’exploitation de 1,5 billion de KRW, soit la troisième rentabilité la plus élevée de l’histoire de l’entreprise pour le premier trimestre. Le chiffre d’affaires record reflète les mesures prises par l’entreprise pour améliorer fondamentalement sa structure commerciale et son efficacité opérationnelle, tandis que la rentabilité a été affectée par des conditions économiques mondiales difficiles.

La structure commerciale de l’entreprise s’est notamment améliorée grâce à l’expansion continue du segment B2B et des secteurs d’activité non matériels, tels que le contenu et les services, qui enregistrent une croissance significative.

La LG Home Appliance & Air Solution Company a généré au premier trimestre un chiffre d’affaires de 8,02 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 1,02 billions de KRW. L’unité commerciale a enregistré ses revenus les plus élevés au premier trimestre, avec un bénéfice d’exploitation dépassant pour la première fois les ventes de 1 000 milliards de KRW.

La croissance continue est due en grande partie à l’expansion rapide du segment B2B, alimentée par les ventes de produits à pompe à chaleur à haut rendement énergétique et de systèmes de stockage de l’énergie.

Les solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) de LG, à la pointe de l’industrie, destinées aux particuliers et aux entreprises, offrent des performances et une efficacité énergétique élevées qui reflètent les tendances actuelles du marché européen, fondées sur des réglementations environnementales plus strictes.

L’entreprise se concentrera sur le maintien de la compétitivité de ses appareils haut de gamme ainsi que sur le renforcement de sa gamme d’appareils de masse en réponse à la polarisation de la demande du marché, tout en gérant la structure des coûts afin d’améliorer la rentabilité. Le secteur des appareils électroménagers devrait connaître une croissance continue en se concentrant sur le segment B2B en expansion et en accélérant le segment des services, y compris les services de location et d’entretien, qui ont atteint un taux de croissance annuel moyen de 30 % en Corée du Sud au cours des cinq dernières années.

La LG Home Entertainment Company a enregistré au premier trimestre des ventes de 3,36 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 200,3 milliards de KRW. La rentabilité s’est améliorée grâce à une gestion efficace des coûts opérationnels par le biais d’une meilleure prévision de la demande. Malgré la baisse de la demande mondiale de téléviseurs causée principalement par des conditions économiques difficiles en Europe, l’entreprise a vu ses ventes augmenter grâce à la croissance des activités de contenu et de services basées sur la plateforme de télévision intelligente webOS de LG, tout en renforçant la compétitivité de ses opérations.

Les lancements de produits Premium 2023, menés par des produits innovants tels que les modèles de téléviseurs LG OLED evo, devraient maintenir l’avantage concurrentiel de l’entreprise. Dans le même temps, le lancement mondial de « Lifestyle Screens », offrant des designs et des caractéristiques différenciées, devrait stimuler les ventes et dynamiser le marché des téléviseurs haut de gamme. Le téléviseur LG OLED Objet Collection Posé sera lancé dans plus de 40 pays cette année.

La LG Vehicle component Solutions Company a réalisé au premier trimestre des ventes de 2,39 billions de KRW et un bénéfice d’exploitation de 54 milliards de KRW. L’unité commerciale a enregistré les revenus les plus élevés jamais enregistrés au premier trimestre. Poursuivant sur la lancée de la rentabilité du quatrième trimestre de l’année dernière, les efforts continus pour renforcer la chaîne d’approvisionnement mondiale ont permis d’accroître encore la rentabilité au premier trimestre, la valeur des commandes cumulées de pièces automobiles atteignant 80 000 milliards KRW. Malgré les incertitudes qui pèsent sur l’ensemble de l’industrie automobile mondiale, la demande de véhicules électriques devrait augmenter. L’entreprise maintiendra son avantage concurrentiel en s’appuyant sur un portefeuille stable composé de systèmes d’info-divertissement embarqués, de groupes motopropulseurs électriques, de phares et de solutions distinctives.

La LG Business Solutions Company a vu ses revenus augmenter au premier trimestre pour atteindre 1,48 trillion de KRW, avec un bénéfice d’exploitation de 65,7 milliards de KRW. La croissance stable est due à une réponse proactive à la demande de la saison universitaire avec des produits compétitifs, y compris les nouveaux ordinateurs portables Ultraslim LG gram, tandis que la compétitivité des produits et l’efficacité opérationnelle se sont également améliorées. L’entreprise prévoit de se concentrer sur l’expansion de son activité d’affichage d’informations en développant des solutions personnalisées et en découvrant la demande potentielle des clients. L’entreprise prévoit également d’accélérer le développement de nouveaux segments commerciaux, en particulier en Corée du Sud, où les robots (LG Future Park à Gumi) et les chargeurs de véhicules électriques (LG Digital Park à Pyeongtaek) sont entièrement intégrés dans les systèmes de production de LG.