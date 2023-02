LG annonce ses résultats financiers pour 2022

Le chiffre d’affaires annuel le plus élevé de l’histoire de LG Electronics, avec une croissance continue basée sur des fondamentaux solides.

SÉOUL, le 05 Février 2023 – LG Electronics Inc a annoncé un chiffre d’affaires consolidé pour l’ensemble de l’année 2022 de 83,5 billions de KRW avec un bénéfice d’exploitation de 3,6 billions de KRW.

En 2022, LG a réalisé le chiffre d’affaires annuel le plus élevé de son histoire – dépassant 80 000 milliards de KRW pour la première fois de son histoire – avec une augmentation de 12,9 % par rapport à 2021, où les ventes avaient dépassé 70 000 milliards de KRW pour la première fois. Ce chiffre d’affaires record reflète une croissance continue basée sur des fondamentaux solides, bien que la rentabilité de l’année ait été affectée par des conditions économiques mondiales difficiles.

La croissance du chiffre d’affaires de la société en 2022 a été stimulée par la forte demande d’appareils ménagers haut de gamme et de pièces automobiles. Pour la septième année consécutive, l’unité d’affaires des appareils électroménagers a connu une croissance significative d’une année sur l’autre. Le redressement de l’activité Vehicle com-ponents Solutions de LG en 2022 a reflété les améliorations constantes de l’industrie automobile, et cette activité a dépassé 10 % du revenu total de LG pour la première fois.

La LG Home Appliance & Air Solution Company a connu une nouvelle année record avec un chiffre d’affaires 2022 de 29 900 milliards KRW, soit une augmentation de 10,3 % par rapport à l’année précédente, grâce à la stratégie de l’entreprise axée sur le haut de gamme qui comprend des appareils uniques tels que les systèmes d’entretien des vêtements LG Styler™, les centres de lavage tout-en-un WashTower™ et les réfrigérateurs LG InstaView avec Craft Ice™. Le bénéfice d’exploitation de l’année 2022 a été inférieur de 1,1 trillion KRW à celui de l’année précédente, causé par des investissements marketing accrus et des coûts logistiques plus élevés. L’unité commerciale prévoit de poursuivre systématiquement sa stratégie centrée sur le haut de gamme en améliorant la compétitivité des produits haut de gamme ainsi qu’en renforçant sa gamme de masse, tout en gérant la structure des coûts pour améliorer la rentabilité. En outre, la société va accélérer l’expansion des écosystèmes de la maison intelligente en développant des gammes d’appareils évolutifs sur les marchés étrangers.

La société LG Home Entertainment Company a déclaré un chiffre d’affaires de 15 700 milliards de KRW pour 2022 et un bénéfice d’exploitation de 5,4 milliards de KRW. Bien que la baisse de la demande mondiale de téléviseurs ait eu un impact sur le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation par rapport à 2021, l’activité de contenu et de services de l’entreprise basée sur la plateforme de télévision intelligente de LG a été multipliée par dix depuis 2018. Comme les conditions d’affaires difficiles persistent, la société se concentrera sur l’expansion de la plateforme de télévision intelligente de LG pour diversifier son portefeuille d’activités global et sécuriser les futurs moteurs de croissance. En outre, la société maintiendra son avantage concurrentiel en développant le segment des téléviseurs haut de gamme, tels que les téléviseurs OLED et QNED, ainsi qu’en gérant efficacement les dépenses de marketing.

La LG Vehicle component Solutions Company a augmenté son chiffre d’affaires de 29,1 % en 2022 par rapport à 2021, pour atteindre 8 600 milliards de KRW, avec un bénéfice d’exploitation annuel de 169,6 milliards de KRW. La croissance rentable de l’unité commerciale a été stimulée par une réponse proactive à la demande accrue des constructeurs automobiles. D’ici à la fin de l’année 2022, la valeur totale des commandes cumulées de pièces automobiles avoisinera les 80 000 milliards de wons sud-coréens, ce qui témoigne de la position de l’entreprise en tant que fournisseur de premier plan de l’industrie automobile mondiale. L’entreprise poursuivra sur sa lancée en renforçant sa chaîne d’approvisionnement mondiale et s’efforcera d’accroître encore sa rentabilité grâce à une gestion efficace de sa structure de coûts.

Le chiffre d’affaires de LG Business Solutions Company pour 2022, soit 6,1 trillions de KRW, a augmenté de 11,2 % par rapport à l’année précédente, grâce à la reprise continue des jeux d’information. Le bénéfice d’exploitation pour l’ensemble de l’année a diminué, principalement en raison de la baisse de la demande post-pandémique pour les PC et les moniteurs. Pour l’avenir, la société prévoit d’améliorer la compétitivité des PC et des moniteurs, tout en favorisant une croissance stable dans le segment B2B en développant davantage de solutions personnalisées.