LG annonce les gagnants du hackathon webOS Summit 2024

LG Electronics (LG) a annoncé les gagnants de son hackathon consacré à la plateforme webOS TV, qui a eu lieu lors du LG webOS Summit la semaine dernière. L’événement a mis l’accent sur les solutions basées sur l’IA et les services de jeu, avec pour objectif d’améliorer la catégorie du jeu sur les Smart TVs.

En effet, des développeurs du monde entier ont postulé pour avoir la chance de présenter leurs idées d’applications ou de services destinés aux Smart TVs LG fonctionnant sous webOS, dans le but de diversifier et d’améliorer l’expérience de jeu sur les téléviseurs LG.

Plus de 300 candidatures ont été soumises en provenance de plus de 50 pays. Les finalistes ont été invités à présenter leurs idées sur scène devant un jury composé de dirigeants de LG et de plus de 300 entreprises de premier plan sur le marché.

Les trois grands gagnants collaboreront avec l’équipe LG

Les trois grands gagnants ont reçu une opportunité unique de collaborer avec l’équipe LG pour développer leurs idées et ressources en vue d’une mise en œuvre commerciale sur webOS. Ils continueront à travailler avec l’équipe LG pour préparer des solutions de jeux adaptées aux familles sur les téléviseurs LG d’ici juin 2025.

Ainsi, les trois grands gagnants du hackathon ont perçu des prix en espèces, avec un Grand Prix de 100 000 USD pour la première place, 80 000 USD pour la deuxième place et 50 000 USD pour la troisième place.

« Le nombre de participations et de candidatures que nous avons reçues cette année témoigne de l’intérêt croissant pour les catégories IA et jeux », a déclaré Chris Jo, vice-président senior des affaires de plateforme chez LG Home Entertainment Company.

« Nous ne regardons plus simplement la télévision. Le rôle de l’écosystème des développeurs dans l’amélioration de la vie de millions de consommateurs chez eux est exponentiel, et LG prévoit d’organiser cet événement chaque année pour favoriser l’écosystème des développeurs d’applications webOS », a-t-il encore affirmé.

À propos de LG Electronics Home Entertainment Company

LG Home Entertainment Company se distingue comme un leader de l’innovation dans le domaine des téléviseurs et des systèmes audio-vidéo. LG offre une expérience de divertissement à domicile exceptionnelle grâce à ses téléviseurs OLED et QNED LED primés, propulsés par la plateforme webOS, un système intelligent de télévision révolutionnaire.

Dans le but de garantir une expérience utilisateur de premier ordre, tous les produits de divertissement de LG sont conçus dans une optique de durabilité environnementale, de la production jusqu’à l’élimination. Pour plus d’informations sur LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.

À propos de la plateforme webOS

La plateforme webOS accompagne les téléviseurs LG depuis plus de dix ans, et son interface conviviale recueille des éloges pour sa navigation et sa personnalisation faciles. Avec un écosystème de partenaires internationaux en pleine expansion, webOS renforce la croissance de LG en s’étendant au-delà des téléviseurs vers des expériences « cross-device » et hors domicile.

LG Channels est le service de streaming exclusif et gratuit de LG, proposant une vaste sélection de contenus premium en direct et à la demande, incluant des films, des séries, de l’actualité, du sport, mais aussi des comédies, des animés et bien plus encore.

Avec un nombre croissant de chaînes, les propriétaires de téléviseurs LG, moniteurs intelligents ou projecteurs peuvent facilement découvrir leurs programmes favoris en lançant l’application LG Channels sur leur écran LG. Depuis 2024, LG Channels s’étend également au secteur automobile. Pour plus de nouvelles sur LG, visitez le site : www.LGnewsroom.com.