LG annonce des changements organisationnels pour propulser sa vision future 2030

LG Electronics (LG) a annoncé une série de changements organisationnels majeurs et de nominations exécutives, approuvés par son conseil d’administration. Cette initiative stratégique vise à soutenir la mise en œuvre de « Future Vision 2030 », la feuille de route à moyen et long terme de l’entreprise. L’objectif principal est de renforcer la synergie inter-organisationnelle tout en innovant son portefeuille d’activités.

Pour piloter cette transformation, LG a sélectionné des experts dotés de compétences exceptionnelles. En effet, ces nominations visent à développer des organisations performantes et à consolider la compétitivité durable de l’entreprise dans un environnement en constante évolution.

Principaux changements dans la structure organisationnelle de l’entreprise

Une nouvelle société dédiée au secteur HVAC

Une société entièrement dédiée au secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC) sera créée. Ce secteur est un pilier central de la stratégie d’accélération B2B de LG.

Une tour de contrôle B2B à l’international

La société des ventes et du marketing à l’étranger jouera désormais le rôle de tour de contrôle pour les activités B2B internationales, afin de renforcer leur coordination et leur efficacité.

Intégration des activités liées à l’affichage

Les opérations concernant les téléviseurs, les moniteurs et la signalisation seront intégrées pour favoriser les synergies. Cela permettra également d’élargir les activités de services basés sur des plateformes, répondant ainsi à la demande croissante pour des solutions connectées.

Réallocation stratégique des moteurs de croissance

Les nouveaux moteurs de croissance seront transférés vers des divisions offrant une pertinence commerciale accrue. Cette réorganisation garantit un soutien plus stable et optimise les synergies entre les différentes zones d’activité.

Une évolution axée sur des solutions intelligentes

Les quatre principales sociétés de LG incluront désormais le terme « Solution » dans leur nom. Ce changement reflète l’engagement de l’entreprise à évoluer en tant que fournisseur de solutions pour une vie intelligente. LG vise à connecter et à améliorer les expériences des clients dans divers environnements : foyers, espaces commerciaux, mobilité et plateformes virtuelles.

LG Electronics réorganise ses entreprises

En outre, LG Electronics a annoncé une restructuration significative de ses entreprises en quatre entités : la Home Appliance Solution (HS) Company, la Media Entertainment Solution (MS) Company, la Vehicle Solution (VS) Company ainsi que la Eco Solution (ES) Company. Cette transformation vise à redéfinir les rôles et les identités de ces divisions pour aligner leurs stratégies sur les objectifs à long terme de LG.

HS Company : Une vision axée sur l’IA et l’automatisation

La Home Appliance & Air Solution (H&A) Company devient la Home Appliance Solution (HS) Company, s’alignant sur la vision « Zero Labor Home, Makes Quality Time ». Pour soutenir cet objectif, le Platform Business Center, responsable de la planification et du développement de LG ThinQ, sera intégré à la HS Company.

La HS Company inclura également la Robot Business Division, issue de la BS Company, afin de développer des solutions robotiques innovantes pour les foyers. Ces changements positionnent la HS Company comme un leader des solutions d’intelligence artificielle pour divers environnements, allant des habitations aux espaces commerciaux et véhicules. Lyu Jae-cheol conservera son rôle de dirigeant.

MS Company, leader des plateformes de médias et divertissements

La Home Entertainment (HE) Company devient la Media Entertainment Solution (MS) Company, intégrant les activités d’Information Display et d’Information Technology de la BS Company avec son secteur des téléviseurs. Cette fusion renforce la capacité de la MS Company à créer des synergies entre matériel et plateformes.

Ainsi, en élargissant l’utilisation de webOS (actuellement intégré dans les téléviseurs intelligents) à d’autres supports tels que les moniteurs, la signalisation et les systèmes d’infodivertissement embarqués, la MS Company vise à transformer webOS en une plateforme intégrée de contenu et de services. Park Hyoung-sei continuera de diriger cette transformation stratégique.

VS Company : Des solutions globales pour l’écosystème automobile

La Vehicle Component Solutions Company change de nom pour devenir la Vehicle Solution (VS) Company. Ce nouveau positionnement met en avant l’engagement de LG à fournir des solutions innovantes à tous les niveaux de l’écosystème automobile. Eun Seok-hyun restera à la tête de cette entité.

ES Company : Une nouvelle entité dédiée aux technologies propres

La Eco Solution (ES) Company, nouvellement créée, hébergera l’activité HVAC (chauffage, ventilation et climatisation), précédemment gérée par la H&A Company. Cette division fonctionnera désormais de manière autonome pour maximiser son potentiel de croissance. Lee Jae-sung, actuel responsable de la division Air Solution Business, dirigera cette nouvelle entité.

L’ES Company intégrera également l’activité de recharge de véhicules électriques de la BS Company et jouera un rôle clé dans l’expansion des technologies propres, un secteur prioritaire pour LG.

Renforcement des opérations B2B et de la stratégie numérique

Afin d’améliorer la compétitivité des activités B2B à l’international, LG mettra en place une division d’amélioration des capacités B2B au sein de sa société des ventes et du marketing à l’étranger.

Le Chief Strategy Office (CSO) supervisera l’accélération des initiatives en intelligence artificielle (IA) et pilotera le nouveau DX Center (anciennement Chief Digital Office). Ce dernier se concentrera sur l’amélioration des performances commerciales grâce à l’IA générative et sera dirigé par Cho Jung-bum.

Nominations exécutives : Diversité et expertise

Pour accompagner cette restructuration, LG a nommé des talents diversifiés dotés d’une expertise dans les ventes, les services et la R&D. Parmi eux :

Jung Pil-won , responsable des ventes internationales pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA).

, responsable des ventes internationales pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA). Kim Jung-ho, Kim Yoo-seon, et Choi Jung-won, responsables des filiales en Arabie Saoudite, Pologne et Malaisie, respectivement, promus à des postes exécutifs.

Ces nominations, effectives dès le 1ᵉʳ décembre, visent à renforcer la présence internationale de LG et à soutenir ses ambitions de croissance mondiale.

Un positionnement tourné vers l’avenir

Avec cette restructuration, LG Electronics entend consolider son leadership mondial en proposant des solutions intelligentes et innovantes dans des secteurs en pleine évolution. Cette stratégie reflète l’engagement de l’entreprise à s’adapter aux besoins changeants du marché tout en maximisant sa compétitivité.

