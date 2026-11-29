Sous le slogan « Let’s Shape the Future Together », LG Electronics organise un événement dédié à ses distributeurs afin de présenter ses orientations stratégiques pour 2027 et de mettre en avant ses dernières innovations.

Entre vision d’avenir, innovation et partenariats, LG Electronics Algérie réunit son réseau de distributeurs différentes régions du pays autour du slogan « Let’s Shape the Future Together ». Cet événement constitue une occasion de présenter les grandes orientations stratégiques de la marque pour 2027, de partager ses perspectives de développement et de mettre en lumière une sélection de nouveaux produits illustrant son engagement continu en faveur de l’innovation.

Accueillant près de 210 participants, cette édition du LG Dealer Event met à l’honneur la relation de confiance qui unit la marque à ses partenaires commerciaux. Elle témoigne de la volonté de LG de consolider son réseau de distribution. Et de poursuivre son développement sur le marché algérien, en étroite collaboration avec ses partenaires.

En effet, à travers plusieurs présentations, les participants découvrent les priorités de LG pour 2027. Notamment ses perspectives de croissance et les orientations qui guideront le développement de ses activités. L’accent est également mis sur l’évolution de son offre et les innovations destinées à répondre aux attentes des consommateurs.

Un événement placé sous le signe de la confiance et du partenariat : LG Electronics dévoile ses priorités pour 2027

Un espace d’exposition spécialement aménagé accueille neuf produits LG. Présentés dans une scénographie dédiée qui met en valeur leur design, leurs technologies et leurs principales fonctionnalités. Cette exposition permet aux distributeurs de découvrir les nouveautés de la marque et d’apprécier de plus près les solutions proposées dans différentes catégories de produits. Notamment l’électronique grand public et l’électroménager. Parmi les produits exposés figurent notamment :

Téléviseurs LG

LG NANO 4K UHD AI 85NU850B : processeur AI, upscaling 4K, webOS et Magic Remote.

: processeur AI, upscaling 4K, webOS et Magic Remote. LG QNED evo AI Mini LED 86QNED85 : technologie Mini LED avec Precision Dimming, Dolby Vision et Dolby Atmos, fonctionnalités dédiées au gaming.

: technologie Mini LED avec Precision Dimming, Dolby Vision et Dolby Atmos, fonctionnalités dédiées au gaming. LG OLED evo AI OLED77C6 : Perfect Black et Perfect Color, Dolby Vision et Dolby Atmos, compatibilité G-SYNC et FreeSync Premium.

Climatiseurs

LG ARTCOOL ART12ALG : design miroir, technologie Dual Inverter, Smart ThinQ.

: design miroir, technologie Dual Inverter, Smart ThinQ. LG DUALCOOL DUAL12AT3 : technologie Dual Inverter, connectivité Wi-Fi, refroidissement rapide et silencieux.

: technologie Dual Inverter, connectivité Wi-Fi, refroidissement rapide et silencieux. LG JETCOOL Inverter JET12INVT3 : mode Jet pour un refroidissement rapide, fonctionnement chaud/froid.

: mode Jet pour un refroidissement rapide, fonctionnement chaud/froid. LG Armoire résidentielle APNW55GT3EA : technologie Smart Inverter, réversible chaud/froid, idéale pour les grands volumes.

Réfrigérateurs LG

LG GC-X24FFKAB : design 4 portes Multi Door Premium, Total No Frost, AI Fresh™, InstaView™ et Door-in-Door™.

: design 4 portes Multi Door Premium, Total No Frost, AI Fresh™, InstaView™ et Door-in-Door™. LG GC-Z27BSES : design Side by Side Premium, Total No Frost, InstaView™ et Door-in-Door™.

Lave-linges séchants

LG F4X7EFP26B : AI Wash™, AI DD™, TurboWash™360, ezDispense™ et écran LCD Digital Dial en arabe et en français.

LG F4X5ERP2DB : AI Wash™, AI DD™, TurboWash™360, technologie Steam™ et certification Allergy Care.

Lave-vaisselle LG

LG DFGH988V : AI Wash™, QuadWash™ Pro, technologie vapeur TrueSteam™ et Dynamic Heat Dry+™.

Au-delà des présentations et des découvertes produits, LG accorde une place particulière à la reconnaissance de ses partenaires. Dont la contribution joue un rôle essentiel dans le développement et le rayonnement de la marque en Algérie.

Enfin, avec « Let’s Shape the Future Together », LG Electronics Algérie réaffirme ainsi sa volonté de construire une dynamique de croissance durable. Portée par l’innovation, la confiance et une collaboration étroite avec son réseau de distribution.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics est un acteur mondial de l’innovation technologique et de l’électronique grand public, présent dans la quasi-totalité des pays et employant plus de 75 000 personnes à travers le monde. Les quatre divisions de LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution et Eco Solution – ont généré un chiffre d’affaires mondial cumulé de plus de 89 000 milliards de wons coréens en 2025. LG est un fabricant leader de produits grand public et professionnels, notamment des téléviseurs, des appareils électroménagers, des solutions de climatisation, des moniteurs, des composants et solutions automobiles. Ses marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ sont reconnues dans le monde entier. Consultez www.lg.com/global/newsroom pour les dernières actualités.