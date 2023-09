LG Algérie s’associe avec Sidra pour la campagne «Un cartable pour l’avenir»

Dans le cadre de son engagement caritatif et fidèle à son statut d’entreprise exemplaire en matière de responsabilité sociale, LG Electronics Algérie a participé ce dimanche pour la deuxième fois à la campagne de don de fournitures scolaires intitulée « Un cartable pour l’avenir », menée par l’association SIDRA. Cette initiative vise à offrir aux élèves issus de familles défavorisées de la wilaya d’Adrar la possibilité de débuter l’année scolaire 2023 avec confiance.

Cette action caritative s’inscrit dans la lignée des précédentes initiatives de LG Electronics visant à promouvoir la solidarité et le partage. Elle démontre l’engagement continu de l’entreprise en matière de Responsabilité Sociétale envers la communauté et la volonté de contribuer positivement à la vie des enfants scolarisés.

Le coup d’envoi de cette noble action a été donné au niveau du siège de l’association Sidra à Belouizdad (Alger), en présence de représentants de LG Algérie, de bénévoles engagés de l’association ainsi que des médias qui ont activement participé au remplissage des sacs à dos avec les fournitures scolaires. En contribuant aux besoins éducatifs essentiels des enfants défavorisés, LG Algérie aspire à encourager la persévérance scolaire et à offrir un avenir meilleur aux jeunes générations.

A cette occasion, Belkaidi mehdi Responsable marketing et relation publiques : «Chez LG Algérie, nous croyons que l’éducation est la clé de l’avenir. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à l’association Sidra pour la 2 ème fois afin d’apporter notre contribution à l’éducation des enfants défavorisés d’Adrar. Nous espérons que ces fournitures scolaires aideront ces jeunes à s’épanouir académiquement et à réaliser leurs rêves». À travers ces actions, LG Electronics confirme son rôle actif dans la société, en contribuant pleinement à son bien-être par le biais d’initiatives caritatives solidaires et de partage.

Le représentant de l’association Sidra a, pour sa part, salué la contribution de LG Algérie et a déclaré : «Nous sommes profondément reconnaissants envers LG Algérie pour leur soutien continu à notre cause. LG est un partenaire fidèle sur lequel nous pouvons compter et ensemble, nous pouvons ainsi créer un impact positif durable dans la vie de ces enfants en leur fournissant les outils nécessaires pour réussir à l’école.»