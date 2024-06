LG Algérie présente son pack exceptionnel pour les mariés au Salon du Mariage 2024

Alger, 02 juin 2024 – LG Electronics Algérie participe pour la deuxième fois à la 12ᵉ édition du Salon du Mariage, se déroulant du 31 mai au 6 juin 2024 au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. En tant que sponsor officiel de cet événement dédié aux futurs mariés, LG présente une offre exclusive spécialement conçue pour cette occasion unique.

Pour célébrer cette nouvelle étape de votre vie, LG propose un pack exceptionnel comprenant un téléviseur LG UHD de 50 pouces, un réfrigérateur avec compartiment congélateur supérieur et une machine à laver Vivace de 10,5 kg. LG propose le tout au prix exceptionnel de 270 000 DA au lieu de 337 000 DA, offrant ainsi une opportunité unique d’acquérir des appareils électroménagers haut de gamme à un prix avantageux.

LG Algérie occupe un stand de 30 m² au pavillon U, où l’équipe distribue des vouchers aux visiteurs du Salon. Pouvant être utilisés dans les showrooms LG, ces vouchers permettent aux clients de découvrir une gamme complète de produits de haute qualité et de profiter des offres promotionnelles. Les visiteurs auront ainsi l’opportunité de découvrir les dernières avancées technologiques proposées par LG, allant des téléviseurs aux performances exceptionnelles aux appareils électroménagers intuitifs, en passant par les solutions de climatisation avancée.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, “Life’s Good”. LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes