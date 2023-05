LG Algérie présente ses solutions de climatisation centralisées pour bâtiments au salon BATIMATEC.

LG Electronics Algérie participe à la 25ème édition du salon Batimatec, qui se déroule du 07 au 11 mai 2023 au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger. À cette occasion, LG Algérie a organisé, aujourd’hui à la salle DAR EL DJAZAIR, une conférence de presse pour présenter ses dernières solutions de climatisation centralisée, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins du marché algérien.

En présence de chefs d’entreprises et de plusieurs acteurs économiques, le géant sud-coréen a détaillé ses solutions performantes de climatisation centralisée, qui sont particulièrement adaptées aux grands bâtiments commerciaux, aux immeubles de bureaux, aux hôtels, aux hôpitaux et aux centres commerciaux.

Parmi les solutions de climatisation présentées, le système GHP (Pompe à chaleur à gaz) a été largement mis en avant. Il s’agit d’un système qui utilise le gaz naturel pour alimenter un moteur thermique issu du domaine automobile. Cette particularité rend ces systèmes très efficaces sur le plan énergétique.

LG Electronics Algérie toujours à l’écoute de sa clientèle, la marque a exposé, sur son stand au Batimatec, une gamme diversifiée de solutions de climatisations centralisées destinée aux espaces collectifs et aux habitations. Grâce à sa technologie de pointe, LG Inverter, cette gamme offre une efficacité énergétique et un confort inégalé faisant des climatiseurs LG les plus efficaces du marché.

Inverter, la technologie avancée de LG est un système de gestion qui régule et adapte la puissance du compresseur du système de climatisation en fonction des besoins réels d’un espace donné tout en réduisant la consommation électrique, donnant vie à un système de climatisation à haute performance et moins énergivore.

LG Algérie met également en place des solutions innovantes adaptées à chaque besoin de ses clients et du marché algérien. Les solutions DRV (Débit de Réfrigérant Variable) de LG dont la marque déposée Multi V5 est l’incarnation de cette gamme de climatisation économique, facile à installer et comptant parmi les systèmes de climatisation les plus polyvalents et les plus puissants. Ils sont, en effet, dotés de plusieurs innovations technologiques brevetées qui réduisent au minimum les pertes de rendement et offrent des gains d’énergie durables et une fiabilité exceptionnelle. Cette solution est proposée pour les professionnels et les industriels comme une solution de climatisation puissante et efficace pour les différentes installations et pour tous types de bâtiment.

A travers toute ces fonctionnalités, LG propose aussi le système LG Multi F pour le résidentiel particulier ou promotionnel. Celui-ci assure le refroidissement ou le chauffage de l’intégralité de l’habitation ou dans chaque pièce indépendamment par l’installation d’une seule unité extérieure qui prend en charge jusqu’à cinq unités intérieures. Efficaces et élégants, ils s’intègrent parfaitement dans tout type d’espace et fonctionne avec un faible niveau sonore capable d’être réduit davantage en activant le mode nuit silencieux.

De plus, LG Electronics a développé une gamme de climatiseurs à usage commercial, à savoir LG Mono-Split casette et gainable qui offrent, à la fois, de nombreux avantages, notamment un rendement exceptionnel, d’importantes économies d’énergie, un refroidissement précis et rapide, grâce à un fonctionnement ajusté sur la température choisie et un chauffage puissant pour un meilleur confort.