LG Algérie dévoile ses offres spéciales pour le Ramadan 2025 : jusqu’à 40 000 DA de remise !

À l’occasion du mois sacré du Ramadan, LG Electronics Algérie lance des promotions exceptionnelles sur une large sélection de produits électroniques et électroménagers. Avec des réductions pouvant atteindre jusqu’à 40 000 DA, les consommateurs peuvent profiter de technologies innovantes à des prix avantageux.

Ces offres exceptionnelles sont valables du 15 février au 16 mars 2025, dans tous les showrooms LG à travers l’Algérie ainsi que sur le site officiel de LG Electronics. Cette année encore, LG accompagne les foyers grâce à cette initiative qui leur permet de profiter des dernières avancées technologiques à des prix encore plus accessibles sur ses produits phares.

Ramadan 2025 : profitez de réductions exceptionnelles sur les téléviseurs LG

Les amateurs de divertissement peuvent profiter d’une qualité d’image incomparable grâce aux téléviseurs LG, avec des remises allant jusqu’à 40 000 DA :

LG OLED 65CS4VA.AGSZ : Processeur Alpha 9 AI 4K de 7ᵉ génération.

: Processeur de 7ᵉ génération. LG OLED 55CS4VA.AGSZ : Technologie OLED EVO pour des contrastes saisissants.

: Technologie pour des contrastes saisissants. LG 75UT80006LA.AGSZ : Écran 4K Ultra HD de 75 pouces avec HDR10 Pro.

Des remises à ne pas rater sur les machines à laver LG !

Avec ces offres promotionnelles, les familles peuvent également bénéficier d’un lavage intelligent et d’une efficacité maximale avec des réductions allant jusqu’à 6 000 DA sur les machines à laver LG :

LG F0L9DGP2S.AESQAAS : Technologie Steam+ pour un linge plus frais.

: Technologie pour un linge plus frais. LG F0L9DYP2S.AESQAAS : TurboWash™ 360 , un lavage rapide et performant.

: , un lavage rapide et performant. LG F4V9BCP2EE.ABLQAAS : Moteur AI Direct Drive™ , un lavage optimisé par IA.

: Moteur , un lavage optimisé par IA. LG F4V9RWP2E.ABLQAAS : Fonction Add Item pour ajouter du linge en cours de cycle.

: Fonction pour ajouter du linge en cours de cycle. LG F4V5RYP0W.ABWQAAS : Smart Diagnosis™ , un diagnostic intelligent.

: , un diagnostic intelligent. LG F4V3RYP3WE.ABWQAAS : Technologie 6 Motion Direct Drive pour un lavage ultra-efficace.

Optez pour un confort thermique optimal avec les climatiseurs LG

LG propose des remises allant jusqu’à 13 000 DA sur une sélection de climatiseurs pour garantir un confort optimal pendant le Ramadan :

LG ART12AT3 : Technologie DUAL Inverter , une efficacité énergétique accrue.

: Technologie , une efficacité énergétique accrue. LG ART18AT3 : Mode Jet Cool pour un rafraîchissement rapide.

: Mode pour un rafraîchissement rapide. LG ART22AT3 : Système de filtration avancé , pour un air plus sain.

: , pour un air plus sain. LG DUAL12AT3 : Contrôle intelligent via Wi-Fi avec l’application LG ThinQ™ .

: avec l’application . LG DUAL18AT3 : Auto Cleaning , pour un entretien simplifié.

: , pour un entretien simplifié. LG DUAL22AT3 : Niveau sonore ultra-bas pour un fonctionnement silencieux.

Micro-ondes LG : praticité et innovation

Pour simplifier la préparation des repas durant ce mois sacré, LG propose des réductions atteignant 4 000 DA sur ses micro-ondes intelligents :

LG MH8265DIS.CBKQAAS : Technologie Smart Inverter pour une cuisson uniforme.

: Technologie pour une cuisson uniforme. LG MS2595DIS.CBKQAAS : Fonction EasyClean™, un nettoyage simplifié.

Grâce à ces offres exclusives, LG Algérie permet à ses clients de célébrer le Ramadan avec des équipements à la pointe de la technologie, tout en réalisant des économies importantes. Ne manquez pas ces promotions limitées, disponibles dans tous les magasins LG et en ligne !

À propos de LG Electronics, Inc

LG Electronics est un innovateur mondial dans le domaine de la technologie et de l’électronique grand public, présent dans presque tous les pays et employant plus de 74 000 personnes à travers le monde. Les quatre divisions de LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution et Eco Solution – ont généré un chiffre d’affaires global de plus de 82 000 milliards de KRW en 2023.

LG est un leader dans la fabrication de produits grand public et commerciaux, notamment des téléviseurs, des appareils électroménagers, des solutions d’air, des moniteurs, des composants et des solutions automobiles. Ses marques premium, LG SIGNATURE et LG ThinQ, sont reconnues dans le monde entier. Pour suivre les dernières nouvelles de la marque, rendez-vous sur le site : www.LGnewsroom.com.