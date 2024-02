LG Algérie célèbre le Ramadan 2024 avec des offres exclusives et une grande tombola

Avec l’approche du mois de Ramadan 2024, LG, géant sud-coréen de l’électronique et de l’électroménager, dévoile ses offres spéciales pour célébrer ce mois sacré. Que ce soit pour un lave-vaisselle performant, un réfrigérateur efficace et moderne ou même un climatiseur pour affronter la chaleur estivale qui ne tardera pas à arriver, LG a préparé des promotions alléchantes à ne pas manquer !

En cette période de célébration du Ramadan 2024, LG Algérie vous propose des offres spéciales sur une large gamme de ses produits, vous permettant ainsi d’acquérir des appareils de très haute qualité à des prix exceptionnels pendant ce mois sacré. En effet, du 24 février au 23 mars 2024, profitez des offres alléchantes de LG que vous découvrirez en détails dans cet article.

Avec les climatiseurs LG, passez un Ramadan plus confortable !

Pour vous aider à profiter de températures agréables durant les longues journées de jeûne, LG vous propose des réductions exceptionnelles sur sa gamme de climatiseurs. Du modèle compact WIN12ALG au puissant ART22ALG, bénéficiez de remises attractives allant jusqu’à 6 % sur une sélection de produits. Offrez-vous le confort et la tranquillité d’esprit à des prix imbattables.

Le modèle WIN18ALG, idéal pour les petites et moyennes pièces, est désormais disponible à un prix exceptionnel de 147 900.00 DA au lieu de 152 900.00 DA. Le modèle WIN22ALG connait une réduction de prix spéciale, il est maintenant disponible à 183 900.00 DA au lieu de 191 900.00 DA. Pour ceux qui recherchent une solution de refroidissement efficace à un prix abordable, le modèle WIN12ALG est la réponse. Avec cette remise spéciale, vous pouvez l’acquérir à seulement 94 900.00 DA au lieu de 99 900.00 DA.

Outre ces modèles, LG propose également le modèle ART12ALG, alliant performance et élégance, au prix exceptionnel de 122 900.00 DA au lieu de 129 900.00 DA. Le modèle ART18ALG est à présent accessible à 168 900.00 DA au lieu de 175 900.00 DA. Alors que le modèle ART22ALG est disponible à 204 900.00 DA au lieu de 212 900.00 DA.

Profitez de réductions exceptionnelles sur les réfrigérateurs LG

Avec l’approche du Ramadan 2024, LG lance des promotions spéciales sur une sélection de réfrigérateurs pour vous aider à préserver la fraîcheur de vos aliments et à vivre des moments de partage en toute tranquillité. Le modèle GN-C72SGGL.ABMPAS1, doté de fonctionnalités avancées, est désormais disponible au prix exceptionnel de 214 900.00 DA au lieu de 229 900.00 DA.

Pour acquérir un réfrigérateur LG haut de gamme, le modèle GC-X257CSES.ABSPAAS est la solution parfaite. Avec ces offres promotionnelles, il est maintenant disponible à 369 900.00 DA au lieu de 389 900.00 DA. Profitez de cette offre pour ajouter une touche d’élégance à votre cuisine tout en conservant vos aliments de manière optimale.

En outre, le modèle GC-Q22FTQEL.AMCPAAS offre une combinaison parfaite de praticité et de fonctionnalité. Ce modèle est à présent accessible à 314 900.00 DA au lieu de 329 900.00 DA. De plus, le modèle GC-F569BLCM.APZPAAS connait une réduction de prix exceptionnelle, car il est désormais proposé à 117 900.00 DA au lieu de 189 900.00 DA.

Durant ce Ramadan, simplifiez votre vie avec les lave-vaisselles LG !

Pour rendre votre Ramadan 2024 encore plus agréable et vous permettre de consacrer plus de temps à vos prières et à votre famille, LG vous propose des offres spéciales sur une sélection de lave-vaisselles. Le modèle DFB325HS.APZQAAS, connu pour sa performance et son efficacité, est désormais disponible à un prix exceptionnel de 176 900.00 DA au lieu de 184 900.00 DA.

Pour une vie simplifiée, optez pour le modèle DBC425TS.APZQAAS, avec une remise spéciale qui vous permet de l’acquérir à 171 900.00 DA au lieu de 179 900.00 DA. De plus, le modèle DFB325HM.APZQAAS offre une efficacité inégalée pour une vaisselle éclatante à chaque fois. Avec la réduction spéciale Ramadan de LG, il est disponible à 181 900.00 DA au lieu de 189 900.00 DA.

Ramadan 2024 : ne ratez pas la grande tombola de LG !

En plus de ces offres irrésistibles, LG organise une tombola spéciale pour ses fidèles clients. Pour l’achat d’un produit promotionnel, les clients recevront une participation automatique à la tombola. Parmi les cadeaux en jeu, deux réfrigérateurs, 20 micro-ondes, cinq climatiseurs et une Omra pour deux personnes sont à gagner. C’est une occasion unique de remporter des prix fabuleux tout en faisant vos achats pour le Ramadan.

LG s’engage à rendre le Ramadan 2024 encore plus mémorable pour ses clients. Profitez des promotions exclusives (du 24 février au 23 mars 2024) sur une gamme large de produits du leader mondial et de l’opportunité de gagner des cadeaux sensationnels grâce à la tombola LG. Que votre Ramadan soit rempli de bénédictions, de générosité et de moments inoubliables avec LG à vos côtés. Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter la boutique e-commerce de LG (Cliquez ici).