LG Algérie célèbre la fête des Mères à la maison de retraite Dar El Amal à Blida

Alger, 26/05/2024 – LG Electronics Algérie, une entreprise socialement responsable et fortement engagée auprès des communautés démunies, a célébré la fête des Mères en partenariat avec l’association Yes We Can. Une journée mémorable a été passée à la maison de retraite Dar El Amal à Blida, marquée par une ambiance de partage et de bien-être. Cet événement a permis de célébrer les mères âgées résidant dans cet établissement et de leur apporter le sourire.

L’événement a été honoré par la présence de la presse, des employés de LG, ainsi que des bénévoles de l’association Yes We Can. Les résidentes de la maison de retraite ont partagé un repas convivial et ont reçu des produits LG, améliorant ainsi leur confort quotidien.

LG Electronics Algérie réaffirme son engagement social !

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de LG Electronics Algérie envers la communauté et les populations démunies. En offrant des moments de convivialité et de soutien, LG aspire à renforcer les liens sociaux et à apporter du réconfort aux personnes âgées souvent isolées.

“Nous sommes fiers de réaffirmer notre engagement social et de participer activement à des actions qui ont un impact positif sur notre communauté,” a déclaré Nabi Mustapha, Directeur Marketing de LG Electronics Algérie. “Cette journée passée à la maison de retraite Dar El Amal n’est qu’un exemple parmi d’autres de notre volonté de soutenir toutes les catégories de la population”, a-t-il encore affirmé.

À LIRE AUSSI :

>> LG Algérie soutient les enfants du Village SOS Draria avec un don de machines à laver

L’association Yes We Can, qui œuvre dans des actions caritatives à travers tout le territoire national, a exprimé sa satisfaction de collaborer avec LG Electronics Algérie. “Nous sommes ravis de travailler avec une entreprise aussi engagée que LG,” a déclaré Samir Bourezk, président de l’association Yes We Can. “Cette collaboration nous permet d’atteindre un plus grand nombre de personnes dans le besoin et de leur apporter un soutien précieux”, a-t-il confié.

En tant qu’entreprise citoyenne, LG Electronics Algérie œuvre à promouvoir et à valoriser les actions de solidarité et d’entraide, confirmant ainsi son attachement indéfectible aux actions d’intérêt général au sein de la société algérienne.

À propos de LG Electronics

La philosophie de LG s’articule autour du respect de la personne, de la sincérité et du retour à l’essentiel. Le géant sud-coréen s’engage à se mettre au service des clients, en leur offrant des solutions répondant à leurs besoins et de nouvelles expériences par un effort d’innovation constant, afin de leur permettre d’améliorer leur bien-être quotidien.

Les produits signés LG s’adressent à des consommateurs exigeants et sensibles, des individus soucieux d’entreprendre de nouvelles activités et de se lancer de nouveaux défis, de manière à multiplier les expériences et mener une vie meilleure. LG Electronics a développé son image de marque de manière constante et progressive, afin de partager sa devise, “Life’s Good”. LG Electronics s’applique à marier le contemporain et l’authentique et ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux idéaux des temps modernes