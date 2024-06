LG Algérie apporte de la joie aux familles nécessiteuses à l’occasion de l’Aïd al-Adha

Alger, le 18 juin 2024 – À l’occasion de l’Aïd al-Adha, LG Algérie réaffirme son engagement en tant que société citoyenne et solidaire en apportant son soutien à l’Association locale « Tala’i Al-Khair pour servir et réhabiliter les veuves et les orphelins », branche de la commune de Saoula. Cette année, LG Algérie a fait un don de veaux, dont la viande a été distribuée à 150 familles de la wilaya d’Alger.

Cette initiative souligne l’engagement continu de LG Algérie à soutenir activement les initiatives locales en faveur des communautés défavorisées. En effet, ce geste s’inscrit dans une série d’actions caritatives menées par LG Algérie tout au long de l’année, visant à améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin.

“Nous exprimons notre profonde gratitude à LG Algérie pour leur soutien dévoué envers les veuves et les orphelins, particulièrement en cette période de l’Aïd El-Adha. Leur contribution apporte un immense bonheur aux enfants et à leurs mères. Nous espérons que cette collaboration inspirera d’autres entreprises à se joindre à notre cause”, a déclaré la représentante de l’Association Tala’i Al-Khair.

Fondée en 2020, l’Association Tala’i Al-Khair s’engage activement dans la protection et la réhabilitation des veuves et des orphelins, œuvrant pour leur offrir un meilleur avenir. Cette année, dans le cadre de la deuxième édition de son projet “Vœux pour les orphelins”, l’association a sollicité le soutien de LG Algérie. Répondant avec générosité, LG Algérie a apporté un soutien significatif, illustrant son engagement envers les communautés les plus vulnérables.

En parallèle à ce soutien, LG Algérie a récemment fait don de 12 machines à laver aux enfants du Village SOS de Draria et prévoit également d’offrir des climatiseurs aux familles nécessiteuses dans le sud du pays. De plus, LG s’engage activement dans des initiatives écologiques, telles que des actions de nettoyage des forêts, soulignant son engagement envers un développement durable et responsable.

