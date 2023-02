LG Air-Cooled Inverter Scroll Chiller : le refroidisseur idéale

Les refroidisseurs LG, conçus pour fournir un refroidissement efficace des grands bâtiments et installations, offrent de puissantes solutions de refroidissement de l’air idéales pour les établissements commerciaux.

Les solutions de climatisation centrale à eau de LG sont idéales pour les installations industrielles telles que les centrales électriques et les usines, ainsi que pour le refroidissement urbain.

Air-cooled Inverter Scroll Chiller : le refroidisseur Scroll Inverter refroidi à l’air de LG

Le refroidisseur Scroll Inverter LG refroidi à l’air, Air-cooled Inverter Scroll Chiller, comporte deux compresseurs à inverseur utilisés dans les produits VRF (Virtual routing and forwarding). Ceux-ci permettent une plus grande plage de fonctionnement.

Le Air-cooled Inverter Scroll Chiller de LG présente les caractéristiques suivantes :

Compresseur Twin All Inverter : Le compresseur Twin All Inverter offre une large plage de fonctionnement comprise entre 15 Hz et 120 Hz.

Le compresseur Twin All Inverter offre une large plage de fonctionnement comprise entre 15 Hz et 120 Hz. Technologie HIPOR™ : La technologie HIPOR™ renforce l’efficacité du compresseur en renvoyant directement l’huile dans la haute pression.

La technologie HIPOR™ renforce l’efficacité du compresseur en renvoyant directement l’huile dans la haute pression. Amélioration des performances de chauffage : La technologie d’injection de vapeur permet un chauffage efficace en appliquant un débit optimal des agents frigorigènes, même lorsque la température extérieure est basse.

La technologie d’injection de vapeur permet un chauffage efficace en appliquant un débit optimal des agents frigorigènes, même lorsque la température extérieure est basse. Design modulaire : Le design modulaire permet une installation flexible en fonction de l’espace.

Le design modulaire permet une installation flexible en fonction de l’espace. Contrôle stable : La technologie de contrôle par onduleur permet un contrôle stable de la température de l’eau.

La technologie de contrôle par onduleur permet un contrôle stable de la température de l’eau. Agent frigorigène respectueux de l’environnement : Le R410A est un agent frigorigène performant respectueux de l’environnement. Son potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est nul.

Le R410A est un agent frigorigène performant respectueux de l’environnement. Son potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est nul. Commande à distance jusqu’à 500 m : Il est possible d’installer le contrôleur IHM séparément et de contrôler le refroidisseur dans la salle de contrôle.

Il est possible d’installer le contrôleur IHM séparément et de contrôler le refroidisseur dans la salle de contrôle. Contrôle central optimisé : Les solutions de contrôle telles qu’ACP et AC Smart facilitent la surveillance et permettent de contrôler à distance divers modèles de CVC.

Pourquoi choisir le refroidisseur LG Inverter Scroll ?

Le refroidisseur LG Air-cooled Inverter Scroll Chiller présente ces qualités qui en font une solution idéale pour vos installations :

Technologies d’onduleurs à haut rendement

EER 3,2/COP 3,25 (modèle 65 kW) ;

Compresseur scroll all Inverter ;

Contrôle de la température de sortie d’eau sans chasse.

Fiabilité & Stabilité

Fonctionnement en chauffage continu ;

Fonctionnement de secours en cas d’urgence ;

Entretien rapide grâce à la fonction « boîte noire » ;

Résistance à la corrosion Black Fin (ailette noire) ;

Gestion facile de l’échangeur de chaleur Shell & Tube.

Un équipement pratique

Encombrement réduit grâce à la taille compacte ;

Faible niveau sonore ;

Fonctionnement silencieux ;

Contrôleur tactile HMI* de 5 pouces avec diverses fonctions.

De plus, en embarquant la technologie EHP de Multi V, le refroidisseur LG Inverter Scroll possède un fonctionnement hautement fiable et efficace. Il permet un contrôle précis de la pression et marche en mode chauffage continu.

Enfin, l’échangeur de chaleur « Black Fin » offre une forte résistance à la corrosion. Il a été conçu pour fonctionner dans des environnements corrosifs tels que les conditions contaminées et humides. Son revêtement hydrophile minimise l’accumulation d’humidité sur l’ailette et son revêtement noir offre une forte protection contre la corrosion.