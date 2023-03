LG a contribué à l’aide aux victimes du tremblement de terre en TÜRKIYE

En plus des dons et des fournitures, la société a mis en place des laveries gratuites et des centres de services mobiles pour aider les personnes touchées.

SÉOUL, 01 Mars 2023 – LG Electronics (LG) et son syndicat sud-coréen ont uni leurs forces pour aider à fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par les récents tremblements de terre dévastateurs en Turquie.

LG a exploité des installations de blanchisserie gratuites pour aider les personnes déplacées par les tremblements de terre à laver et à sécher leurs vêtements. La société a installé environ 120 machines à laver et sécheuses dans huit sites d’hébergement temporaire en Turquie, notamment dans les provinces de Mersin et de Taurus, au sud et au sud-est du pays. Les ingénieurs de service de LG seront sur place dans les installations pour offrir toute l’assistance technique nécessaire.

La société a également mis en place des centres de service temporaires dans les zones touchées par le séisme dans cinq villes différentes. Des véhicules de service collectent les appareils ménagers cassés, les transportent vers les centres de service pour les réparer et ramènent les appareils réparés au domicile de leurs propriétaires.

LG n'a cessé de collecter des dons auprès de ses cadres et employés pour les distribuer aux citoyens turcs dans le besoin. Par le biais du fonds de contribution sociale des cadres et avec le soutien du Junior Board – un organisme bénévole et représentatif des travailleurs de l'entreprise – LG fournira des articles essentiels, tels que des couvertures, des sacs de couchage, des vêtements, des produits de nettoyage, des masques et des couches, ainsi que des articles de secours, notamment des générateurs et des lampes de poche.

En outre, le syndicat de LG utilisera son fonds de responsabilité sociale syndicale (USR) pour aider à acheter les articles et les matériaux nécessaires à la reconstruction des infrastructures dans les zones touchées. Depuis 2010, le syndicat de LG contribue à une série d’activités bénéfiques sur le plan social et environnemental en Corée du Sud et dans le monde entier, comme l’achat d’uniformes scolaires pour les enfants défavorisés, le soutien aux vétérans de la guerre de Corée en Éthiopie et le financement de programmes d’aide aux réfugiés ukrainiens.

Parallèlement, LG Corporation a fait don d’un million de dollars à la Croix-Rouge coréenne pour contribuer aux efforts de secours en Turquie et la filiale de LG en Turquie a fait un don distinct par l’intermédiaire de l’association Ahbap, une organisation locale à but non lucratif.