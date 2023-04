LG 2023 Oled Evo TVS reconnu avec sa conception durable

La certification par des organismes respectés souligne l‘engagement continu de LG en faveur de la durabilité et d’une vie meilleure pour tous.

LG Electronics (LG) a annoncé aujourd’hui que ses téléviseurs de la série OLED evo 2023 ont obtenu les certifications Reducing CO21 et Measured CO22 du Carbon Trust3 et les labels environnementaux 4 de la Société Générale de Surveillance SA (SGS) pour la troisième année consécutive. Ces reconnaissances prestigieuses soulignent les efforts continus de LG en matière d’ESG pour la réduction des déchets plastiques

Le Carbon Trust est un organisme mondial de conseil en matière de climat, créé pour accélérer le passage à un avenir « net zéro », tandis que SGS est une organisation mondiale de premier plan qui se consacre à la certification de produits écologiquement durables. Les deux institutions ont inspecté l’ensemble du produit, de la production à la mise au rebut en passant par la livraison.

Les modèles de la série LG OLED evo sont plus légers et plus durables, grâce à l’utilisation de matériaux composites5 et de métal. Ces matériaux contribuent à réduire l’utilisation de plastique, les téléviseurs de la série LG OLED evo ne nécessitant que 40 % du plastique utilisé pour les téléviseurs LCD de la même taille d’écran. Grâce à ces efforts, LG a effectivement réduit son utilisation de plastique de 20 000 tonnes cette année.

Grâce aux matériaux en fibre composite, certains modèles de la dernière série OLED evo sont environ 20 % plus légers qu’un téléviseur LCD de la même taille d’écran6, ce qui contribue à la réduction des émissions de CO2 pendant le transport. En outre, la couverture arrière des modèles LG OLED evo, des téléviseurs QNED et des téléviseurs NanoCell qui sortiront en 2023 est réalisée en plastique recyclé, ce qui permet d’utiliser plus de 30 % du plastique usagé. Grâce à ces efforts, il est prévu que l’effet de recyclage des déchets plastiques de 3 200 tonnes par an puisse être atteint uniquement pour les produits TV.

En outre, les téléviseurs LG OLED sont fabriqués avec moins de composants que les téléviseurs LCD conventionnels. Le nombre réduit de pièces nécessaires pour chaque produit LG OLED est le résultat de la technologie d’affichage unique et auto-éclairée des téléviseurs, qui supprime le besoin d’une structure de rétro-éclairage séparée. Un nombre réduit de pièces signifie également moins de ressources utilisées par unité, ainsi que moins de plastique et de déchets électroniques à gérer à la fin de la durée de vie des téléviseurs.

« La série LG OLED evo est conçue pour garantir que les téléspectateurs puissent profiter d’expériences de visionnage immersives, tout en réduisant l’impact à toutes les étapes du produit pour un environnement plus vert et plus sain en même temps », a déclaré Baik Sun-pil, chef de la division de développement de produits de LG Home Entertainment Company. « LG continuera à mettre en œuvre un large éventail d’initiatives ESG et de pratiques responsables, en tant que leader incontesté du marché des téléviseurs OLED.

Depuis son lancement initial en 2013, LG OLED n’a cessé d’élever la barre de l’industrie, en introduisant des technologies d’affichage pionnières telles que OLED evo et des facteurs de forme révolutionnaires, y compris le premier téléviseur enroulable au monde, LG SIGNATURE OLED R, ainsi que le LG OLED Flex pliable. Cette année, qui marque le 10e anniversaire de LG OLED, voit plusieurs nouveaux ajouts à la gamme diversifiée de téléviseurs auto-éclairés de LG, avec en tête les modèles époustouflants de la série 2023 OLED evo. Les téléviseurs de la série LG OLED evo sont actuellement disponibles dans 125 pays à travers le monde.

LG a obtenu une place dans l’indice mondial de durabilité Dow Jones (DJSI World) pendant 11 années consécutives et a reçu la « note A complète » de l’annonce d’évaluation et de notation ESG de l’Institut coréen des normes ESG (KCGS) pendant deux années consécutives.