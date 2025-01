LF 2025 : pouvoir d’achat, numérisation…Le ministre des Finances dévoile les grandes lignes

Lors de la remise des crédits budgétaires, le ministre des Finances, Laïziz Fayed, a dévoilé les grandes lignes de la loi de finances pour 2025. Il a affirmé que cette dernière marque une étape majeure dans les réformes économiques du pays, visant notamment à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

En effet, selon les déclarations de Fayed, avec des mesures allant de la protection du pouvoir d’achat à l’intégration des acteurs informels, en passant par la promotion des paiements électroniques, ce projet de loi s’inscrit dans une vision à long terme pour un avenir plus prospère.

Assainir le marché et élargir l’assiette fiscale : les piliers de la loi de finances 2025

L’un des axes phares de cette loi de finances 2025 est l’intégration de mesures pour contenir la hausse des prix et stabiliser le marché local. Ces mesures, soigneusement étudiées, visent à protéger le pouvoir d’achat des citoyens, un enjeu crucial dans un contexte économique mondial marqué par l’inflation.

Par ailleurs, la loi vise l’intégration des opérateurs économiques non déclarés dans le circuit formel. Le ministre a insisté sur l’importance de cette mesure pour élargir l’assiette fiscale et augmenter les recettes de l’État. « Cela permettra non seulement de renforcer les finances publiques, mais aussi de garantir une concurrence plus équitable sur le marché », a-t-il expliqué.

Vers une économie numérique et une gestion plus efficace

En outre, l’un des points forts de la loi des finances 2025 consiste à réduire l’usage du cash. Dès ce début d’année, des mesures seront mises en œuvre pour généraliser les modes de paiement électroniques. Le ministre des Finances, Fayed, a donc précisé : « L’objectif est de renforcer la transparence, de lutter contre le blanchiment d’argent ».

En effet, la tradition vers une économie plus numérique s’accompagne d’un soutien aux jeunes entrepreneurs et innovateurs. Et ce, à travers différentes mesures, notamment des exonérations de frais pour l’enregistrement des entreprises et l’acquisition de locaux industriels. « Ces dispositions témoignent de notre engagement à accompagner les jeunes, qui représentent une force motrice pour l’économie nationale », a affirmé le ministre.

Par ailleurs, Fayed a insisté sur la nécessité d’une gestion rigoureuse des ressources publiques. À ce titre, il a appelé les responsables à tous les niveaux à faire preuve de responsabilité et à œuvrer pour une utilisation optimale des crédits alloués.

En somme, la loi de finances de l’année 2025 affiche une volonté claire de moderniser l’économie algérienne, tout en répondant aux attentes des citoyens, notamment en protégeant leur pouvoir d’achat.