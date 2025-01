LF 2025 : Le paiement en espèce est désormais « interdit » dans ces transactions

Le ministère des Finances vient de durcir les règles de paiement pour certaines transactions importantes en Algérie. Dorénavant, les opérations immobilières, les ventes de voitures et de yachts, ainsi que les contrats d’assurance obligatoires devront obligatoirement passer par les canaux bancaires. Cette mesure vise à mieux réguler les flux financiers et à renforcer le contrôle fiscal.

Dans une circulaire datée du 7 janvier 2025 et signée par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Azzedine Moussa, les directeurs des trésoreries régionales ont reçu pour instruction d’appliquer les dispositions de l’article 207 de la loi de finances 2025.

Ce texte insiste sur l’obligation de recourir exclusivement aux transactions bancaires pour toutes les opérations immobilières, qu’il s’agisse de biens bâtis ou non bâtis.

Sont également concernés les ventes réalisées par les concessionnaires de véhicules et d’équipements industriels, l’achat de yachts et de bateaux de plaisance, ainsi que les contrats d’assurance obligatoires.

LF 2025 : Le paiement des transactions immobilières et automobiles désormais obligatoire par voie bancaire en Algérie

Ces nouvelles mesures entrent en vigueur dès leur publication. Elles visent à moderniser le système financier algérien et à endiguer les flux financiers échappant au contrôle bancaire, contribuant ainsi à améliorer le recouvrement fiscal et à réduire les risques de blanchiment d’argent.

Cette décision devrait avoir un impact direct sur les transactions des citoyens et des entreprises. Désormais, toutes les opérations importantes devront être documentées via les systèmes bancaires, renforçant ainsi la transparence et permettant de suivre les mouvements financiers.

Cette politique s’inscrit dans le cadre des réformes financières menées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires et favoriser l’économie formelle au détriment des activités parallèles.

En résumé, cette nouvelle mesure oblige les Algériens à payer par virement bancaire pour l’achat de biens immobiliers, de véhicules et de bateaux, ainsi que pour les assurances obligatoires. Cette décision vise à renforcer la transparence financière et à lutter contre les activités illégales.

