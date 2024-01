LF 2024 : le prix du tabac revu à la hausse, la nouvelle grille tarifaire connue

La mise en application de la nouvelle Loi de Finances 2024 a insuflé un souffle nouveau dans de nombreux secteurs. De l’augmentation des budgets de certains domaines à la réduction des enveloppes alloués à d’autres, la plupart des secteurs d’activité ont été touchés par cette réforme.

Dans le dernier numéro du Journal officiel, des décisions conjointes ont été dévoilées concernant le prix de vente des cigarettes et du tabac à chiquer, apportant des changements significatifs aux grilles tarifaires.

Nouvelles régulations des prix du tabac : hausse significative en 2024



Une décision conjointe, datée du premier jour du mois de Rabi’ al-Awwal de l’année 1445, soit le 17 septembre 2023, émanant des ministères des Finances, du Commerce, et de la Promotion des Exportations, a été publiée. Cette décision a rendu publics les prix de vente des cigarettes et du tabac à chiquer de la « United Tobacco Company UTC », en accord avec les dispositions de l’article 33 du décret exécutif numéro 04-331, modifié et complété.

Cette directive fixe de manière précise les tarifs de vente d’une boîte de 20 cigarettes et de tabac à chiquer proposés par la UTC. Les consommateurs peuvent désormais bénéficier d’une transparence accrue sur les coûts de ces produits.

Plusieurs marques impactées par la nouvelle réforme sur les prix du tabac

En parallèle, une autre décision ministérielle conjointe, également datée du premier jour du mois de Rabi’ al-Awwal de l’année 1445, a été émise, établissant les prix de vente des cigarettes de la société algéro-émiratie « STAEM ». Les prix spécifiques d’une boîte de 20 cigarettes de la « STAEM » sont détaillés dans cette annonce, conformément aux régulations en vigueur.

Enfin, une troisième décision ministérielle conjointe, du même jour, a été déclarée, fixant les prix de vente des cigarettes de la société britanno-américaine « BAT ». Les consommateurs peuvent ainsi consulter les tarifs exacts d’une boîte de 20 cigarettes commercialisée par la « BAT ».

Ces annonces marquent un pas important dans la régulation des prix du tabac, offrant aux consommateurs et aux acteurs du marché une vision claire des coûts associés aux produits concernés.