LF 2023 – Algérie : 36.000 postes budgétaires supplémentaires ouverts

Par le biais de la journée d’information sur la Loi des finances 2023, la directrice de la synthèse au niveau de la Direction générale du budget au ministère des Finances, Imene Sengad a donné plus de détails quant aux raisons de l’augmentation du budget de l’Etat pour l’année 2023. Selon la responsable susmentionnée, cette augmentation est principalement due à l’ouverture de plus de 36.000 postes budgétaires supplémentaires.

Ceux-ci seront répartis sur les différents départements ministériels et à travers toutes les wilayas. Imene Sengad a également fait état d’une demande importante formulée par les responsables des différents portefeuilles ministériels. On citera notamment, la modification de la grille indiciaire relative au traitement et au régime de rémunération des fonctionnaires, à partir d’avril 2022.

Cela outre l’intégration des bénéficiaires du dispositif d’Aide à l’insertion professionnelle (DAIP). Ainsi que la conversion des contrats du dispositif d’Aide à l’insertion sociale (DAIS) en contrats à durée indéterminée (CDI). D’ailleurs, il en est de même pour la révision des pensions, retraites et l’allocation chômage. Sans oublier, l’impact financier de la budgétisation des actions des comptes d’affectation spéciale.

Voici les principales mesures budgétaires prévues par la LF 2023

Quant à lui, le sous-directeur au sein de la direction générale du budget au ministère des Finances, Ahmed Saim a dévoilé les mesures budgétaires que prévoit la LF2023, au profit des entreprises. De ce fait, il a cité les mesures du dispositif d’appui à la certification et à l’accréditation.

Pour rappel, ce dispositif comprend une aide de l’Etat à la certification et à l’accréditation estimée à 80 % des frais engagés. Le même responsable a cité le dispositif de soutien de l’Etat aux PME. Ainsi que celui de création d’entreprises via l’ANADE et le dispositif de soutien à la création d’activité par l’octroi de micro-crédit à travers l’ANGEM.

Par ailleurs, en marge de sa participation à l’ouverture de la journée d’information, Kamel Rezig a indiqué que le LF2023 vise à soutenir l’investissement et la poursuite des réformes fiscales. Cela à travers une série de dispositions, dans le cadre de l’adoption d’une nouvelle approche visant à garantir le plus grand niveau d’efficacité et de transparence.