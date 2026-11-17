Certains enfants vivent avec une maladie rare qui les contraint à se protéger constamment de la lumière du soleil. Pour soutenir ces enfants de la Lune et les associations qui les accompagnent, 60 artistes et donateurs ont fait don de 96 œuvres dans le cadre d’une initiative solidaire baptisée « Lumière d’Espoir ». Organisée par GAM Assurances, Arts et Culture de la wilaya d’Alger et la Galerie Ahlem, cette exposition-vente se poursuit jusqu’au 30 novembre. Les recettes issues de la vente des tableaux seront intégralement reversées à deux associations engagées auprès de ces enfants.

Quatre-vingt-seize œuvres, offertes par 60 artistes et donateurs, sont au cœur d’une initiative où la création artistique se met au service de la solidarité. Baptisée « Lumière d’Espoir », cette exposition-vente caritative est organisée à Alger par GAM Assurances, l’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger et la Galerie Ahlem. Les recettes générées par la vente des tableaux seront reversées à l’Association le Bonheur des Enfants de la Lune et à l’Association Collecteurs de Bonheur, deux structures mobilisées auprès des enfants atteints de cette maladie rare.

Les œuvres sont exposées à la galerie Mohamed Racim, à Alger-Centre, du 17 au 30 novembre 2026, tous les jours de 10h à 18h. Les amateurs d’art et les personnes souhaitant soutenir cette initiative peuvent également consulter le catalogue en ligne des œuvres exposées pour découvrir les toiles proposées à la vente.

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L’exposition « Lumière d’Espoir » réunit 60 artistes autour d’une maladie rare

Soixante artistes et donateurs ont répondu à cet appel à la solidarité en offrant généreusement 96 œuvres destinées à être mises en vente au profit des enfants de la Lune. Les recettes collectées seront intégralement reversées à l’Association le Bonheur des Enfants de la Lune et à l’Association Collecteurs de Bonheur, qui accompagnent ces enfants et leurs familles. La mobilisation a également dépassé le cercle des artistes encore en activité. Les familles de certains artistes disparus ont, elles aussi, choisi de contribuer à cette initiative en faisant don d’une œuvre de leurs proches. Un hommage leur a été rendu lors de la cérémonie organisée à la galerie Baya du Palais de la Culture Moufdi Zakaria lundi soir, en présence de représentants des institutions et entreprises publiques et privées, des associations bénéficiaires, ainsi que des artistes donateurs et de représentants des médias.

« Lumière d’Espoir » : où et quand découvrir les 96 œuvres de l’exposition solidaire ?

L’exposition « Lumière d’Espoir » se déroule en deux phases. La première a eu lieu le lundi 16 novembre 2026 à la galerie Baya, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, à Kouba. Cette cérémonie inaugurale a réuni les représentants des organismes organisateurs, les associations bénéficiaires et les artistes donateurs, ainsi que des responsables d’institutions et d’entreprises publiques et privées.

La rencontre a été ponctuée par plusieurs allocutions, notamment celles des représentants de GAM Assurances et des deux associations bénéficiaires, qui ont présenté les objectifs et la portée solidaire de cette initiative. Un représentant des artistes donateurs a également pris la parole, tandis qu’un hommage a été rendu aux artistes disparus dont les familles ont offert une œuvre en leur mémoire.

La deuxième phase s’adresse au grand public. Du 17 au 30 novembre 2026, l’exposition se poursuit à la galerie Mohamed Racim, à Alger-Centre, avec une ouverture quotidienne de 10h à 18h. Les amateurs d’art, les collectionneurs et les visiteurs pourront y découvrir les 96 œuvres proposées à la vente et, en acquérant une toile, contribuer directement à cette initiative solidaire. Les recettes seront reversées aux deux associations bénéficiaires.

Deux associations bénéficiaires mobilisées auprès des enfants de la Lune

Les recettes issues de la vente des 96 œuvres seront intégralement reversées à deux associations : l’Association le Bonheur des Enfants de la Lune et l’Association Collecteurs de Bonheur. Engagées auprès des enfants atteints de cette maladie rare, ces deux structures bénéficieront directement de cette mobilisation artistique et solidaire.

Au-delà de l’aide apportée aux associations, l’initiative « Lumière d’Espoir » entend également attirer l’attention du grand public sur une maladie encore peu connue. En associant création artistique et engagement humanitaire, les organisateurs souhaitent contribuer à une meilleure sensibilisation au quotidien des enfants de la Lune et aux difficultés auxquelles ils sont confrontés.

GAM Assurances : « Aller au-delà d’une exposition »

Pour Ahmed Hadj Mahammed, vice-président exécutif de GAM Assurances, l’ambition de cette initiative dépasse le cadre d’un simple événement artistique. Lors de la cérémonie inaugurale, il a souligné la volonté des organisateurs de faire de cette exposition un véritable espace de rencontre entre création et solidarité.

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« Avec Lumière d’Espoir, Arts et Culture, GAM Assurances et la galerie Ahlem, nous avons voulu aller au-delà d’une exposition : créer une rencontre entre l’art et la solidarité », a-t-il déclaré.

Le représentant de GAM Assurances a également tenu à remercier les artistes donateurs pour leur générosité, ainsi que Kamel Haddad, de la Galerie Ahlem, et Arts et Culture pour leur soutien à la concrétisation de cette initiative. « Leur mobilisation nous rappelle que l’art peut aussi être un formidable moyen de transmettre, de rassembler et de faire naître de l’espoir », a-t-il ajouté.

À travers « Lumière d’Espoir », GAM Assurances réaffirme ainsi son engagement dans une démarche de solidarité, en s’associant aux acteurs culturels et associatifs pour mettre la création artistique au service d’une cause humaine.

À propos de GAM Assurances

GAM Assurances est une compagnie d’assurance algérienne qui place l’innovation, la proximité et l’engagement au cœur de son développement. À travers ses initiatives économiques, sociales, culturelles et solidaires, GAM Assurances poursuit sa volonté de construire une relation durable avec ses clients, ses partenaires et l’ensemble de son écosystème.