L’explosion d’une bouteille de gaz fait trois morts à Sétif

Cette explosion est liée elle-même à un incendie survenu dans un atelier de forage dans le nord de la wilaya de Sétif. L’explosion de la bouteille de Gaz a toutefois fait trois morts, selon ce qui a été rapporté par la protection civile.

En effet, trois victimes sont à déplorer dans un incendie accidentel qui fut suivi d’une violente explosion d’une bouteille de gaz, et cela dans un atelier de forage aménagé en serre, des bottes de foins qu’y étaient déposées ont surement facilité la propagation des feux qui ont causé l’explosion, selon ce qu’a déclaré le capitaine Ahmed Lamamra, le chargé de communication de la direction locale de la protection civile.

L’intervention de la protection civile

Selon le capitaine de la protection civile, ce terrible accident est survenu dans le nord de la wilaya de Sétif, et plus exactement dans la localité connue sous le nom de Douar Al Houacher, dans la région de Oued Al Chair, dans la commune de l’Ourissia.

Les éléments de la protection civile sont intervenus vers 1 h du matin, afin de tenter de maitriser l’incendie qui fut suivie d’une violente explosion d’une bouteille de gaz, et cela dans une serre aménagée pour des activités de forage, où étaient déposées plusieurs bottes de fois.

Les trois victimes

Selon la déclaration du capitaine de la protection civile, les victimes de ce triste incident sont un homme âgé de 47, qui est le propriétaire même de cet atelier, et de deux ouvriers, âgés de 33 et de 40 ans. Les cadavres des trois victimes furent découverts par les éléments de la protection civile pendant que ces derniers tentaient encore d’éteindre le feu qui s’est propagé à toute la serre de 8 mètres, et qui l’a totalement endommagée.

Cependant, les éléments de la protection civile ont toutefois réussi à maitriser le feu avant que ce dernier n’atteigne les autres serres avoisinantes, surtout que ces dernières étaient consacrées à l’élevage animalier.

En ce qui concerne les trois victimes, elles ont été transférées à la morgue de l’hôpital, Mohamed Abdel Nour Saadna, pendant que les éléments de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête, afin de déterminer les circonstances de l’accident.