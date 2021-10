L’exploration pétrolière dans le nord désormais autorisée

L’exploration des ressources pétrolières dans le nord du pays est désormais autorisée. Le gouvernement accorde à « Alnaft » la possibilité de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures dans le nord-est du pays.

Selon un décret présidentiel publié sur le journal officiel, l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), a obtenu titre minier pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Nord-Est Algérie ».

Le décret stipule, en effet, qu’il est attribué à ALNAFT, un titre minier pour les activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé : ‘’Nord-Est Algérie’’ (blocs : 122, 123, 125, 127, 140, 141 et 142) couvrant une superficie globale de 64.597,82 km2.

Le périmètre délimité dans le décret signé par le chef de l’État s’étend globalement ou partiellement dans les circonscriptions administratives de 14 wilayas du nord-est du pays. Il s’agit des wilayas de « Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Tébessa, Oum El Bouaghi, Biskra, Batna, Sétif, Mila et Constantine ».

En outre, « le titre minier de recherche et/ou d’exploitation d’hydrocarbures est délivré à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel », indique-t-on encore.

D’autres périmètres accordés à Alnaft

D’autres périmètres d’exploitation, notamment dans le sud du pays, ont été accordés à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft), et ce, conformément à des accords conclus avec Sonatrach.

Il s’agit d’un avenant au contrat du 28 juillet 2015 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé ‘’Hassi Tidjerane’’, conclu le 15 juin 2021 entre Alnaft et Sonatrach.

Un autre décret signé par Tebboune stipule également qu’il est « approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 28 juillet 2015 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé ‘’Ohanet II’’ ». Un autre contrat conclu entre les deux sociétés.