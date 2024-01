L’ex-président de la FAF, Charaf-Eddine, réagit à l’élimination des Verts de la CAN 2023

L’échec de l’équipe d’Algérie en Coupe d’Afrique des Nations 2023 a suscité plusieurs réactions. C’est le cas de l’ancien président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara.

Les supporters algériens vivent toujours sous le choc de l’élimination précoce de la sélection nationale de la CAN-2023. Et pourtant, tous les moyens étaient réunis pour aller le plus loin possible dans la compétition africaine.

Un échec qui a suscité de nombreuses réactions. Que ce soit la presse locale ou mondiale, on endosse l’entière responsabilité au sélectionneur national Djamel Belmadi, qui a annoncé, dans la foulée, sa démission aux joueurs dans le vestiaire.

Mais ce n’est pas le cas pour l’ancien président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara. En effet, il refuse de tirer sur le désormais ex-driver des Verts, en demandant aux supporters algériens de se projeter sur l’avenir.

« Ne cherchez pas le coupable, projetez-vous sur l’avenir »

Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’ancien premier responsable à la FAF a écrit : « l’équipe nationale éliminée de la CAN, monsieur Belmadi démissionne. Certains joueurs se retirent de la compétition internationale. Les faits regrettables et décevants sont là. L’amère désillusion s’oubliera ».

Bien qu’il soit actuellement loin du monde de football, Charaf-Eddine ne veut pas critiquer Djamel Belmadi ou quiconque à la FAF. « Ne perdez pas le temps à chercher le coupable. Cherchez les causes de nos débâcles en série. Cap sur l’avenir ». A-t-il ajouté.

Rappelons que Charef-Eddine Amara a présidé la fédération algérienne de football entre 2021 et 2022. Il avait annoncé sa démission au lendemain de l’élimination de l’équipe d’Algérie de la Coupe du Monde-2022 face au Cameroun, après avoir consommé une année seulement du mandat olympique 2021-2025.