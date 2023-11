L’ex-ministre Sabri Boukadoum nommé ambassadeur de l’Algérie aux USA

Ce lundi, le gouvernement américain a donné son feu vert à la nomination de l’ex-ministre des Affaires Étrangères, Sabri Boukadoum, en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Algérie aux États-Unis. Une décision qui souligne l’importance des relations diplomatiques entre les deux nations.

Sabri Boukadoum devient le nouvel ambassadeur de l’Algérie aux États-Unis

Sabri Boukadoum, ancien ministre du gouvernement Bedoui, a une carrière distinguée dans la diplomatie. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères d de 2019 à 2021, où il a joué un rôle clé dans la promotion des intérêts du pays sur la scène internationale.

Avant sa nomination en tant qu’ambassadeur aux États-Unis, Boukadoum a accumulé une expérience considérable au sein du ministère des Affaires étrangères de l’Algérie, où il a occupé plusieurs postes importants. Il a également servi en tant qu’ambassadeur de l’Algérie au Portugal de 2005 à 2009.

Né en 1958 à Constantine, Sabri Boukadoum est diplômé de l’École nationale d’administration (ENA), branche « diplomatie », ce qui a préparé le terrain pour sa carrière diplomatique fructueuse.

Une expérience diplomatique riche : Boukadoum, le nouveau visage de l’Algérie aux USA

En plus de sa maîtrise de la langue arabe, Boukadoum possède une compétence linguistique impressionnante. En tant que représentant permanent de l’Algérie aux Nations Unies de 2013 à 2019, il a épaté le public en communiquant brillamment en français, en anglais, ainsi qu’en espagnol et en portugais.

La nomination de Sabri Boukadoum en tant qu’ambassadeur aux États-Unis renforce les liens bilatéraux et témoigne de l’engagement des deux pays à poursuivre leur coopération dans divers domaines, notamment politique, économique et culturel. Boukadoum apporte à son nouveau poste une riche expérience diplomatique et des compétences linguistiques qui seront des atouts précieux dans le renforcement des relations algéro-américaines.