L’ex-ministre des AE Lakhdar Brahimi cité dans l’archive secrète UK

Selon des documents récemment dévoilés, le nom de l’ancien ministre des Affaires étrangères, à savoir l’Algérien Lakhdar Brahimi, a figuré dans les archives secrètes britanniques. Et ce, durant la période qui s’étalait du 2000 à 2002. Pour rappel, cette période a été marquée par le déclenchement de la guerre en Afghanistan et les attentats du 11 septembre 2001.

En effet, lors de cette période assez mouvementée, l’ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, en l’occurrence a jeté son dévolu sur Lakhdar Brahimi. Et ce, en qualité d’envoyé spécial pour l’Afghanistan. Dans le détail, un coup de fil a eu lieu entre le diplomate ghanéen et l’ex-Premier ministre du Royaume-Uni, Tony Blair. Par le biais de cet appel, le haut responsable britannique n’a pas dissimulé son appréhension par rapport au fait de choisir Brahimi pour accomplir cette mission.

D’autant plus que cette époque a connu de grandes tensions entre l’Occident et le régime taliban. Cependant, Kofi Annan a rassuré son interlocuteur à cet égard. Selon lui, Lakhdar Brahimi était la personne la mieux appropriée pour accomplir cette mission de la meilleure des façons. Eu égard de son immense expérience dans ce genre d’affaires.

Voici la raison pour laquelle Annan avait choisi Lakhdar Brahimi pour cette mission

D’après ce que rapporte le média arabophone Awres, Kofi Annan a justifié son choix pour réconforter Tony Blair. L’homme politique a fait état de l’expérience de Brahimi dans ce genre de conflits. Lui qui a été notamment l’envoyé spécial pour l’Irak. Par ailleurs, Annan a considéré que la désignation du politicien algérien est une opportunité.

D’autant plus qu’il soit musulman et en bons termes avec les Saoudiens . En fait, nommer un homme politique musulman pour ce poste est un message de réconfort pour le peuple afghan, a affirmé Annan. Dans ce sillage, on notera que Brahimi a occupé le poste d’envoyé de l’ONU en Haïti, Afrique du sud, Yémen. Ou encore au Zaïre. Sachant qu’il était également l’envoyé spécial de l’ONU en Afghanistan entre 1997 et 1999.