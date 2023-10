L’ex-entraineur du MC Alger, Casoni, au cœur d’un scandale raciste en France

L’ancien entraineur du MC Alger, le Français Bernard Casoni, est au cœur d’un scandale raciste dans son pays. Suspendu par son club Orléans (National), visé par une enquête préliminaire pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale et pour injures publiques à caractère raciste. Mais le coach s’est défendu et a porté plainte contre X.

Le média français « France Bleu Orléans » a lâché une bombe. En effet, il a dénoncé un scandale raciste au club Orléans, qui évolue en National. L’accusé n’est autre que l’ancien entraineur du Mouloudia d’Alger, Bernard Casoni.

« Cinq joueurs de l’USO (des titulaires et des remplaçants) font part de propos à caractère raciste tenus par Bernard Casoni. Plusieurs membres de l’organigramme des Jaune et Rouge confirment ces propos ». Rapporte le média français.

Le 21 septembre dernier, le technicien français a été interrogé par « France Bleu Orléans » sur les difficultés qu’il rencontre pour que son groupe adhère à ses principes. Il répondra : « Mon rôle, c’est de leur dire, de leur montrer et de les aider à résoudre les problèmes. Voilà, c’est tout. Je l’ai fait dans tous les clubs où je suis passé, je l’ai fait avec des Maghrébins ! Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins hein… ».

Suspendu par son club et visé par une enquête, Casoni se défend

Accusé de propos racistes, Bernard Casoni a été suspendu de ses fonctions par les responsables d’Orléans. Pis, il est ciblé par une enquête préliminaire et privé de banc pour des propos à caractère raciste envers ses joueurs.

Mais le coach s’est défendu. « Je suis touché et blessé parce que ce n’est pas la vérité […] Le Maghreb, c’était mes derniers clubs. Partout où je suis passé, je mets des principes en place. Donc ça a marché là-bas, comme ça a marché dans tous les pays du Maghreb que j’ai faits […] Ce sont des phrases un peu bateau. C’est comme si j’avais entraîné au Canada et que j’avais dit : On n’est pas plus cons que des Canadiens ». A-t-il expliqué sur RMC Sport mardi soir.

Selon des informations de L’Équipe, Bernard Casoni, va porter plainte ce mercredi pour dénonciation calomnieuse. À noter que le natif de Cannes (62 ans) a beaucoup exercé au Maghreb dans sa carrière d’entraineur. En Algérie, il a coaché le MC Alger à deux reprises (2017-2018 puis en 2019) ainsi qu’une courte expérience au MC Oran lors de la saison 2020-2021.