L’ex DG de l’aéroport d’Alger prochainement devant le justice

La Cour d’Alger a programmé le procès en appel de l’affaire Tahar Allache, l’ancien directeur général de l’aéroport international d’Alger, pour le 28 septembre 2022. Ce dernier a déjà été condamné pour cette même affaire de corruption liée à la conclusion de marchés publics en violation de la loi. Concernant la construction du nouvel aéroport Houari Boumediene, ayant coûté très cher au trésor public.

L’ancien directeur général de l’aéroport, Tahar Allache, ainsi qu’un certain nombre d’accusé, dont des fonctionnaires. Font face à de lourdes charges inscrites dans la Loi Anti-Corruption et de Prévention 01/06 liées à la conclusion de transactions contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Et ce dans le but d’accorder des privilèges injustifiés conformément à la loi sur les marchés publics, de gaspiller les fonds publics et d’abus de pouvoir.

Ce procès intervient également après que les prévenus dans cette affaire ont immédiatement fait appel du verdict rendu contre eux par le Tribunal Pénal Economique et Financier de Sidi M’hamed. Ce dernier ayant condamné Tahar Allache, l’ancien patron de l’aéroport d’Alger, Tahar Allache, à une peine de 8 ans de prison et un million de dinars d’amende. Par ailleurs, un jugement a été rendu infligeant une peine de 3 ans d’emprisonnement et une amende d’un million de dinars au directeur en charge du projet de l’aéroport d’Alger dénommé « Kh. Mohamed ». En outre diverses autres peines allant d’un an avec sursis à trois ans de prison ont été prononcées contre les autres accusés.

Tahar Allache limogé en mai dernier

Après 15 années à la tête de l’Aéroport d’Alger, le Directeur Général, Tahar Allache, a été limogé, le mardi 31 mai 2022. En effet, celui qui est ingénieur, et qui est le Président Directeur Général de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger a été démis de ses fonctions.

C’est Omar Halis qui a été désigné comme nouveau Directeur Général de l’Aéroport d’Alger. Ce dernier était le responsable de l’administration et de la logistique, au sein du même aéroport.