L’ex-avocate Latifa Dib placée en détention provisoire pour cette raison

Le juge près le tribunal de Sidi M’hamed a ordonné, ce mardi le 2 juin, le placement en détention provisoire de l’ancienne avocate Latifa Dib. Il a décidé de reporter son procès au 8 juin prochain.

Selon le média « Echourouk », Latifa Dib est poursuivie pour le délit de diffusion de publications destinées au public à des fins de propagande, portant atteinte à l’intérêt national. Les faits qui lui sont reprochés s’inscrivent dans un contexte de surveillance accrue des contenus diffusés sur les réseaux sociaux et autres plateformes publiques.

Pour rappel, l’intéressée avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire de la part de l’Ordre des avocats de la région d’Alger. En effet, son nom avait été radié du tableau des avocats, en raison de publications jugées contraires à l’éthique et à la déontologie de la profession, mais également en infraction avec les dispositions légales en vigueur.