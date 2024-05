Lever de rideau pour l’application Wesselni BTP au salon Viva Technology 2024 !

La 8ᵉ édition du salon Viva Technology, plus grand rassemblement européen dédié aux startups, s’est tenue à Paris du 22 au 25 mai 2024. Cet événement phare a mis en lumière des innovations et des transformations majeures touchant des enjeux sociétaux, environnementaux, économiques et humains. En marge de cette manifestation, Mohamed Mehdi Houari a captivé l’attention en présentant sa nouvelle startup, Wesselni BTP, spécialisée dans le secteur des travaux publics.

En effet, combinant technologie de pointe et approche pratique, Wesselni BTP se distingue par son concept novateur et inédit et s’affirme comme un acteur révolutionnaire dans le domaine des travaux publics. Ainsi, sa participation remarquée à Viva Technology 2024 marque le début d’une nouvelle ère pour l’entretien et la gestion des infrastructures routières, promettant des routes plus sûres, mieux entretenues et une gestion optimisée.

Au centre de cette initiative novatrice se trouve un engagement sans précédent envers l’innovation et la disruption dans le secteur des travaux publics. Wesselni BTP l’a démontré pendant la pandémie de COVID-19 en assurant gratuitement le transport du personnel médical de trois hôpitaux à Alger, soulignant ainsi son engagement envers la communauté.

Wesselni BTP, une vision novatrice pour le secteur des travaux publics !

L’application Wesselni BTP est conçue pour le signalement et la géolocalisation des incidents routiers en temps réel. Cette application permet non seulement d’améliorer l’entretien des routes, mais aussi de réduire les coûts de maintenance et d’augmenter la sécurité routière.

En outre, et grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent signaler instantanément toute dégradation de la chaussée, comme des fissures ou des nids-de-poule, directement depuis leurs smartphones. Les collectivités locales et les gestionnaires de routes reçoivent ces informations en temps réel, ce qui leur permet de déléguer rapidement des équipes pour évaluer et réparer les dommages.

Mohamed Mehdi Houari, CEO de Wesselni BTP, a annoncé “le lancement prochain et simultané de l’application en Algérie et en France”. Il a également fait part “de prises de contact très intéressantes ayant eu lieu avec des départements français, intéressés par l’implantation de l’entreprise en France”.

Téléchargeable gratuitement, l’application Wesselni BTP nécessite seulement un smartphone pour fonctionner. En Algérie, les principaux clients seront les collectivités locales, les APC et les wilayas déléguées. Par ailleurs, Mohamed Mehdi Houari a aussi précisé que “grâce à cette solution, le gouvernement et les autorités compétentes pourront obtenir un état actualisé du réseau routier toutes les 24 heures, gratuitement”.

Comment fonctionne l’application Wesselni BTP ?

Le processus est simple ! Une fois l’application téléchargée, les conducteurs peuvent signaler les anomalies routières qu’ils rencontrent sur l’application Wesselni BTP. Ces signalements sont géolocalisés et envoyés en notifications à l’entreprise ainsi qu’aux collectivités locales. Wesselni BTP délègue alors une équipe qui se rend sur place pour évaluer la situation et établir un devis instantané via l’application.

Après validation du devis par les autorités compétentes, un plan de charge est fourni à des entreprises du secteur BTP, avec une priorité donnée aux entreprises en difficulté et à celles ayant bénéficié du dispositif ANSEJ, contribuant ainsi à leur soutien et à leur développement. Mohamed Mehdi Houari a également souligné que “Wesselni BTP se concentre seulement sur la réparation de la voirie et l’entretien des avaloirs pour éviter les inondations”, notant que “la startup prélève uniquement un pourcentage sur la réparation”.

Pour fidéliser ses utilisateurs, qu’il s’agisse de conducteurs de voitures, de camions, de motos, de vélos ou encore de trottinettes, et les inciter à faire ces signalements, Wesselni BTP a mis en place un programme de fidélité. À chaque signalement, le conducteur gagne des points qu’il pourra reconvertir pour changer ses pneus ou acheter un billet d’avion par exemple.

Toutefois, en France, le modèle économique de Wesselni BTP diffère légèrement, a encore expliqué Mohamed Mehdi Houari. En se basant sur le rapport de la Cour française des comptes de 2022 qui pointait du doigt certains dysfonctionnements liés à la gestion des routes et des autoroutes, la startup vise à collaborer avec les concessionnaires responsables de ces infrastructures.

Dans un premier temps, l’application recueillera des données sur l’état des routes et les transmettra aux concessionnaires. Ensuite, elle se concentrera sur la réparation des routes, apportant ainsi une solution globale aux dysfonctionnements identifiés, ce qui va permettre de générer une rente en devises pour l’Algérie hors hydrocarbures.