La levée du confinement vient d’être de nouveau reconduite ce mardi 30 novembre 2021, mais pour seulement dix jours. Face au nouveau variant Omicron ; le gouvernement semble vouloir se laisser une marge de manœuvre au cas où les contaminations repartent à la hausse.

En effet, dans un communiqué rendu public aujourd’hui par les services du premier ministre ; le gouvernement a annoncé la reconduction de la levée du confinement / le couvre-feu pour une période de dix jours, à compter de demain mercredi 1er décembre.

« S’inscrivant toujours dans l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus, ces mesures visent, au regard de la situation épidémiologique, à reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention (levée du confinement). Le dispositif actuel de protection et de prévention est reconduit pour une période de 10 jours, à compter du mercredi 1er décembre 2021 », lit-on dans le communiqué.

Vaccination anti-covid : énième appel du gouvernement

Dans le même communiqué, le gouvernement a déploré la réticence des Algériens face aux vaccins ; en les appelant, une nouvelle fois, à se faire vacciner à contre le covid-19 qui connait le nouveau variant Omicron, jugé « préoccupant » par l’OMS.

« Malgré la disponibilité de vaccin, la vaccination s’effectue à un faible rythme, au moment où la situation épidémiologique dans beaucoup de régions dans le monde connaissent une nouvelle vague de la pandémie, voire un inquiétant rebond aggravé par l’apparition du nouveau variant « Omicron » qui préoccupe aujourd’hui la communauté scientifique au plus haut degré », a ajouté la même source.