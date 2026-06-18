Levée des tensions au Moyen-Orient : les cours du pétrole décrochent

Vent de détente sur les marchés énergétiques mondiaux. Les prix du brut ont amorcé un repli significatif ce jeudi, plombés par l’annonce d’un mémorandum d’entente historique entre les États-Unis et l’Iran. Cet accord, qui amorce la désescalade d’un conflit de longue date, redistribue immédiatement les cartes de l’offre pétrolière mondiale.

La réaction de la planète finance ne s’est pas fait attendre. Dès l’ouverture de la matinée, la prime de risque géopolitique s’est largement dégonflée, entraînant les indices de référence dans le rouge. Le Brent de la mer du Nord, référence internationale pour livraison en août, a ainsi abandonné 1,91 % pour retomber à 78,03 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) américain pour le contrat de juillet a reculé plus nettement de 2,27 %, s’établissant à 75,05 dollars le baril à 9h00 (heure locale).

Ce repli marque un net coup d’arrêt par rapport à la séance de la veille. Mercredi, les cours avaient temporairement bondi après des déclarations menaçantes du président américain Donald Trump, qui brandissait l’option de frappes militaires si les dirigeants iraniens « ne se comportaient pas correctement ».

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Accord historique : Détroit d’Ormuz et levée des sanctions

Le retournement de situation de ce jeudi découle directement de la signature d’un mémorandum d’entente articulé autour de 14 dispositions clés. Visant à mettre un terme définitif au conflit, ce document ouvre une trêve diplomatique majeure et libère d’importants verrous logistiques en instaurant officiellement une période de pourparlers de 60 jours, durant laquelle Téhéran s’engage à garantir la gratuité et la totale sécurité du transit des navires dans le détroit d’Ormuz.

De plus, le protocole planifie un rétablissement progressif de la navigation marchande dans ce goulot d’étranglement hautement stratégique, avec un objectif de retour à pleine capacité d’ici 30 jours. Enfin, l’accord prévoit surtout la levée des sanctions économiques qui asphyxiaient jusqu’alors les exportations de brut de la République islamique.

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Impact pour les marchés financiers et l’économie mondiale

Le détroit d’Ormuz voit passer près d’un cinquième de la consommation mondiale de pétrole. Sa stabilisation, couplée au retour officiel des barils iraniens sur le marché, écarte durablement le risque d’une crise d’approvisionnement mondiale.

Pour les investisseurs, cette feuille de route éloigne le scénario de catastrophe d’une rupture de la chaîne d’approvisionnement au Moyen-Orient. Face à la perspective d’un marché bientôt plus fluide et potentiellement excédentaire, la spéculation baisse d’un cran, offrant un répit bienvenu à l’économie mondiale.

Le retour de la stabilité dans la région du Golfe est un facteur clé. Au centre du débat, on trouve la réinsertion des barils iraniens dans le circuit international qui reconfigure le paysage énergétique mondial et soulage durablement les tensions sur les prix.

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