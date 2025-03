L’euro s’apprécie sur le marché informel des devises : à combien s’échange-t-il ce lundi 10 mars ?

En ce début de semaine, le marché informel des devises en Algérie enregistre une légère hausse de la valeur de l’euro. Les cambistes proposent l’unité de la monnaie européenne à 251 dinars à l’achat et 253 dinars à la vente, marquant ainsi une progression par rapport aux jours précédents.

Du côté du marché officiel, la Banque d’Algérie affiche un taux de change plus stable. Selon les dernières cotations, l’euro s’échange à 144,39 dinars à l’achat et 144,42 dinars à la vente, soit un écart significatif par rapport au marché parallèle.

Le dollar américain suit une tendance similaire. Sur le marché noir, son cours atteint 240 dinars à l’achat et 243 dinars à la vente, tandis que la Banque d’Algérie fixe sa valeur entre 133,29 dinars à l’achat et 133,31 dinars à la vente, selon les cotations officielles en vigueur du 7 au 11 mars.

Quant à la livre sterling, elle se négocie à un niveau élevé sur le marché informel, avec une unité s’échangeant à 300 dinars à l’achat et 303 dinars à la vente. En revanche, la Banque d’Algérie affiche des valeurs plus modérées, avec un taux de 172,03 dinars à l’achat et 172,07 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 144,39 144,42 251,00 253,00 Dollar US ($) 133,29 133,31 240,00 243,00 Livre Sterling (₤) 172,03 172,07 300,00 303,00 Dollar CAN ($C) 93,18 93,22 160,00 163,00 Dirham EAU (AED) 36,29 36,29 62,00 64,00

Acquisition de la vignette automobile en ligne : la DGI lance la plateforme « Quassimatouka »

La direction générale des Impôts (DGI) a annoncé le lancement d’une plateforme numérique baptisée « Quassimatouka », dédiée à l’achat en ligne de la vignette automobile. Ce nouveau service permettra aux automobilistes d’acquérir leur vignette plus facilement en utilisant une carte interbancaire (CIB) ou la carte Edahabia.

Disponible 24h/24 et 7j/7, cette solution numérique vise à simplifier les démarches administratives et à réduire l’affluence dans les points de vente physiques. Contrairement aux vignettes classiques, celles achetées en ligne ne nécessitent pas d’être apposées sur le pare-brise du véhicule. Toutefois, leur présentation en format numérique ou imprimé reste obligatoire lors des contrôles routiers.

En cas de perte, vol ou destruction, les automobilistes pourront demander une réédition gratuite de leur vignette en ligne, sans frais supplémentaires.

Vignette automobile : période d’acquittement prolongée jusqu’à cette date !

La DGI a également annoncé une prolongation exceptionnelle du délai d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2025. Initialement prévu jusqu’au 31 mars, ce délai est désormais étendu jusqu’au mercredi 30 avril 2025. Les automobilistes peuvent toujours se procurer leur vignette auprès des recettes des impôts et des bureaux de poste en plus de la nouvelle plateforme en ligne.

Concernant les véhicules neufs, la carte provisoire de circulation, communément appelée « carte jaune », tiendra lieu de carte grise. Ainsi, les propriétaires de ces véhicules auront un délai de 30 jours après la mise en circulation pour s’acquitter de leur vignette.