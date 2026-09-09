L’euro repart à la hausse en Algérie : À combien s’échange le billet de 100 € ce 9 septembre ?

Le répit aura été de courte durée sur le marché informel de la monnaie à Alger. Vingt-quatre heures après avoir cédé du terrain, l’euro a immédiatement repris sa marche en avant ce mercredi 9 septembre 2026, au niveau du Square Port-Saïd. La devise européenne s’y est appréciée de 50 dinars algériens pour un panier de 100 euros.

Une progression marquée dès le début de journée

Sur le principal espace d’échange au noir de la capitale, les cotations se sont rapidement ajustées. Désormais, les cambistes acquièrent le billet de 100 euros au prix de 27 400 DA.

Pour les particuliers souhaitant acheter cette même somme, il convient d’en débourser 27 650 DA, concrétisant la hausse de 50 dinars enregistrée en l’espace d’une journée.

Ces valeurs, bien qu’indicatives et sujettes aux variations spontanées de l’offre et de la demande à travers l’ensemble du territoire national, témoignent de la grande volatilité qui caractérise ce réseau.

Un rebond technique face aux inquiétudes internationales

Le coup de frein enregistré mardi traduisait l’inquiétude des acteurs informels face aux tensions géopolitiques émergentes au Moyen-Orient.

L’instabilité dans cette zone stratégique avait un temps fait craindre une chute de la demande globale, portée notamment par de possibles perturbations des déplacements ou des annulations de vols internationaux.

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Dès le repli temporaire amorcé la veille, de nombreux acheteurs se sont empressés de reconstituer leurs liquidités, ce qui a provoqué une remontée mécanique des cours dès ce mercredi.

Ce niveau record observé au Square Port-Saïd illustre une fois de plus le fossé considérable qui sépare le marché parallèle du secteur bancaire légal.

En effet, selon la cotation commerciale d’ouverture publiée par la Banque d’Algérie pour ce mercredi 9 septembre 2026, les cours officiels de l’euro s’établissent à 154,60 DA à l’achat et 154,64 DA à la vente pour un euro (soit environ 15 460 DA et 15 464 DA pour 100 euros).

Une pression constante sur la monnaie nationale

Au-delà des secousses conjoncturelles, la demande structurelle de devises demeure particulièrement soutenue en Algérie.

Les besoins financiers liés aux déplacements privés, au commerce informel et aux importations de véhicules continuent de maintenir l’euro à des niveaux très élevés.

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À court terme, la trajectoire des monnaies étrangères sur ce marché parallèle restera suspendue aux évolutions géopolitiques mondiales, mais aussi aux futures orientations que prendra la Banque d’Algérie.