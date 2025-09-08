L’euro poursuit son ascension sur le marché informel : les taux de change à retenir ce 8 septembre

L’euro poursuit sa flambée sur le marché informel de change en Algérie. En ce début de semaine, la monnaie européenne unique a franchi un nouveau seuil symbolique, dépassant les 260 dinars sur la place parallèle.

Selon les cambistes, l’euro s’échange ce lundi 8 septembre à 261 dinars à l’achat et 263 dinars à la vente. Concrètement, un billet de 100 euros vaut désormais plus de 26 000 dinars dans les transactions effectuées sur le marché noir. Cette progression accentue l’écart déjà important entre le marché officiel et le marché parallèle.

En effet, du côté de la Banque d’Algérie, la monnaie européenne affiche une relative stabilité. Le taux officiel de l’euro s’élève à 151,88 dinars à l’achat et 151,92 dinars à la vente, soit plus de 110 dinars de différence par rapport au marché informel.

Devises en Algérie : quels sont les taux de change du dollar et de la livre ?

La tendance haussière ne concerne pas seulement l’euro. Le dollar américain se négocie sur le marché parallèle à 226 dinars à l’achat et 229 dinars à la vente. En comparaison, les cours officiels de la Banque d’Algérie restent bien inférieurs, à 129,48 dinars à l’achat et 129,50 dinars à la vente.

La livre sterling conserve quant à elle son statut de devise la plus chère sur le marché noir. Elle s’échange aujourd’hui à 300 dinars à l’achat et 303 dinars à la vente. Dans les guichets officiels, son cours connaît une légère hausse, atteignant 174,95 dinars à l’achat et 175,02 dinars à la vente.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151,88 151,92 261,00 263,00 Dollar US ($) 129,48 129,50 226,00 229,00 Livre Sterling (₤) 174,95 175,02 300,00 303,00 Dollar CAN ($C) 93,70 93,73 161,00 163,00 Dirham Emirati (AED) 35,25 35,25 60,00 62,00

Algérie Poste lance sa première carte prépayée classique en partenariat avec la Banque d’Algérie

Algérie Poste a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de ses services financiers. En collaboration avec la Banque d’Algérie, l’entreprise a présenté pour la première fois la carte prépayée classique, lancée en marge de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée à Alger du 4 au 10 septembre.

Conçue pour répondre aux besoins des participants et des visiteurs internationaux, cette carte se décline en packs multiples avec un plafond déterminé, offrant ainsi la possibilité de choisir la formule la plus adaptée pour les paiements ou les retraits. Sécurisée et facile d’utilisation, elle vise à simplifier les transactions et à offrir plus de flexibilité aux usagers.

Algérie Poste précise que cette innovation sera d’abord adoptée à titre expérimental durant la Foire avant d’être généralisée à l’échelle nationale dans les prochains jours. Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large, orientée vers l’inclusion financière et la réduction progressive des paiements en espèces, un enjeu central pour l’économie algérienne.