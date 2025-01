L’euro poursuit son ascension en ce début d’année 2025, à combien s’échange-t-il ?

L’année 2025 débute avec une dynamique de hausse pour l’euro et le dollar face au dinar algérien, marquant un revirement notable sur les marchés des devises en Algérie.

Le 1ᵉʳ janvier, l’euro s’échangeait à 246 DZD sur le marché noir, après avoir connu une chute significative en décembre dernier. Cette tendance haussière a été soutenue par une augmentation de la demande, bien que les raisons précises de ce retournement restent floues.

En détail, après une période de dégringolade qui a vu l’euro passer de 262 DZD à 242 DZD entre le 10 et le 29 décembre, il a rebondi à 244 DZD le 30 décembre et a continué à grimper pour atteindre 244,5 DZD le lendemain. Le billet vert n’est pas en reste, affichant lui aussi une légère progression pour s’établir à 233.00 DA à l’achat et 236.00 DA à la vente.

🟢 À LIRE AUSSI : Devises en Algérie : L’euro rebondit en ce début d’année 2025, à combien s’échange-t-il ?

Ce jeudi 2 janvier, un euro s’échangeait à 245 DA à l’achat et 249 DA à la vente, soit une hausse significative par rapport aux derniers jours de décembre.

Sur le marché officiel, contrôlé par la Banque d’Algérie, l’euro est fixé à un taux beaucoup plus stable de 140.93 DA à l’achat et 140.97 DA à la vente. Cette différence entre les marchés noir et officiel souligne une divergence persistante influencée par divers facteurs économiques et politiques.

L’euro entame l’année 2025 en hausse : Quels sont les taux de change des autres monnaies étrangères ?

Le dollar canadien continue de se négocier à des taux relativement stables sur le marché algérien. Actuellement, il s’échange à 94.32 DA à l’achat et à 94.34 DA à la vente. En revanche, la livre sterling affiche des valeurs nettement plus élevées, avec un taux d’achat de 170.06 DA et un taux de vente de 170.12 DA.

Pour contrer cette volatilité et renforcer le contrôle sur le marché noir, le gouvernement algérien a récemment introduit deux mesures importantes. La première limite l’exportation de devises à 7.500 euros par an pour les résidents et non-résidents.

🟢 À LIRE AUSSI : Ces destinations où les Algériens peuvent circuler sans visa

La seconde mesure augmente l’allocation touristique en devises de 100 euros à 750 euros par adulte et par an, une réforme qui devrait entrer en vigueur ce mois-ci. Toutefois, ces mesures semblent pour l’instant insuffisantes pour inverser la tendance.

Alors que l’année 2025 vient à peine de commencer, les perspectives pour le DA demeurent incertaines, soulignant la nécessité pour l’Algérie de diversifier son économie et d’améliorer la stabilité de son marché des devises.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 140.93 140.97 245.00 249.00 Dollar US ($) 135.86 135.87 233.00 236.00 Livre Sterling (₤) 170.06 170.12 290,00 295.00 Dollar CAN ($C) 94.32 94.34 160.00 164,00 Dirham EAU (AED) 36.98 36.99 62.00 64.00

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie annonce la fermeture temporaire d’une agence à l’étranger