L’euro flambe sur le marché noir : vers un nouveau record historique proche des 270 dinars

Depuis la fin septembre, la monnaie européenne poursuit sa course folle sur le marché parallèle des devises en Algérie. Sur le célèbre square Port-Saïd à Alger, l’euro ne cesse de grimper et s’échange désormais à 26 800 dinars pour un billet de 100 euros, soit 268,00 dinars l’unité. Une valeur jamais atteinte jusque-là, marquant un nouveau record pour la devise européenne.

Cette envolée s’est amorcée le 27 septembre dernier, lorsque l’euro a franchi plusieurs paliers en quelques jours : 265,50 dinars, puis, 266 dinars, avant de terminer la semaine passée à 267 dinars. En l’espace d’une semaine seulement, la monnaie unique a gagné près de deux dinars, une progression rapide qui alimente toutes les spéculations sur un possible franchissement du seuil symbolique des 270 dinars dans les prochains jours.

🟢 À LIRE AUSSI : 1,1 M € en montres de luxe volées à un prince qatari : fin de cavale pour un Algérien à Roissy

De son côté, le dollar américain suit une tendance similaire, bien que plus contenue. Ce mardi, le billet vert se négocie à 228,00 dinars, soit 22 800 dinars pour 100 dollars, contre 23.000 dinars la semaine dernière.

Dans le circuit officiel, la situation reste en revanche stable. Selon les dernières cotations de la Banque d’Algérie, l’euro s’affiche à près de 151,40 dinars, tandis que le dollar reste autour de 129,79 dinars.

Ce fossé persistant entre les taux officiels et ceux du marché noir traduit la forte pression sur la demande de devises en Algérie. Alors que les restrictions de change limitent encore les opérations bancaires, de nombreux citoyens et importateurs continuent de se tourner vers le marché parallèle, où les fluctuations s’enchaînent à un rythme soutenu.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151,40 151,50 265,00 268,00 Dollar US ($) 129,79 129,81 228,00 231,00 Livre Sterling (₤) 174,45 174,52 301,00 305,00 Dollar CAN ($C) 93,02 93,05 161,00 163,00 Dirham Émirati (AED) 35,33 35,34 60,00 62,00

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire des 124 milliards saisis : les dessous et secrets d’une opération à la « Hollywood »