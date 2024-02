L’euro et le dollar en Banque et au marché parallèle : cours de change de ce 18 février !

Sur le marché officiel de change, l’euro conserve sa position, coté à 144.35 dinars algériens à l’achat et à 144.42 dinars algériens à la vente, et ce, selon les données de la Banque d’Algérie du 15 au 19 février 2024. Malgré cette relative stabilité dans cet environnement réglementé, l’euro demeure sujet aux secousses du marché parallèle, où sa valeur persiste à des niveaux significativement élevés, grimpant jusqu’à 238.00 dinars algériens à l’achat et 240.00 dinars algériens à la vente.

Dans cette valse des devises, le dollar américain demeure une figure centrale. Sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, le dollar s’échange à 134.53 dinars algériens à l’achat et à 134.55 dinars algériens à la vente. Cependant, dans les méandres du marché parallèle du Square Port Saïd d’Alger, noyau bouillonnant des transactions informelles, le dollar américain affiche une dynamique différente, avec un taux de 220.00 dinars algériens à l’achat et 222.00 dinars algériens à la vente.

En outre, la livre sterling britannique maintient sa présence sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, avec un taux d’achat de 168.74 dinars algériens par unité et une vente à 168.84 dinars algériens. Cependant, sur le marché informel, la monnaie du Royaume-Uni dévoile des taux de conversion vertigineux, atteignant 273.00 dinars algériens à l’achat et 275.00 dinars algériens à la vente.

De son côté, le dollar canadien s’achète sur le marché officiel à 99.30 dinars algériens et se vend à 99.36 dinars algériens. Alors que les cambistes du marché informel cèdent l’unité de la monnaie canadienne contre 159.00 dinars algériens à l’achat et contre 161.00 dinars algériens à la vente.

En résumé, ces données mettent en évidence les disparités entre les taux de change observés sur le marché officiel et ceux prévalant sur le marché informel pour ce dimanche 18 février 2024.