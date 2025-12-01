L’euro baisse sur le marché parallèle : le taux de change va-t-il se stabiliser autour de 280 DA ?

Après avoir atteint un niveau historique à la fin du mois de novembre, le cours de l’euro sur le marché parallèle a amorcé un net repli ces derniers jours. La monnaie européenne, qui avait frôlé la barre symbolique des 300 dinars et établi un record absolu à 292 DZD en fin de semaine dernière, se négocie désormais autour de 280 dinars. Une baisse significative, estimée à près de 2 dinars par rapport à la veille.

Cette correction semble directement liée à la récente décision d’interdire l’importation groupée de véhicules d’occasion, une mesure qui a eu un effet immédiat sur la demande en devises. Les opérateurs, anticipant une réduction des besoins en euros sur ce segment, ont réajusté leurs transactions, provoquant un recul sensible des prix sur le marché informel.

Malgré cette baisse, les observateurs s’accordent à dire que le taux de change devrait se stabiliser au cours des prochaines semaines, en attendant de nouveaux signaux sur l’évolution de la demande en devises et des politiques économiques du gouvernement.

Fluctuations du Dollar américain

Le dollar américain, qui avait surpris la semaine dernière en atteignant un sommet de 248 dinars, a lui aussi connu un net recul. Proposé hier à 247 dinars, le billet vert s’échangeait ce lundi à 242 dinars sur le marché parallèle, enregistrant ainsi une perte d’environ cinq unités.

Du côté du marché officiel, les fluctuations restent beaucoup plus maîtrisées. Selon les cotations de la Banque d’Algérie du 1ᵉʳ décembre, l’euro s’échange à 151,16 dinars, contre 150,90 dinars la veille. Le dollar américain connaît une légère variation, affiché à 130,17 dinars contre 130,31 dinars hier.

Si l’écart entre les deux marchés demeure important, l’évolution récente montre que les décisions économiques nationales continuent d’exercer une influence directe sur la dynamique des taux de change.

750 € d’allocation : quand les voyageurs algériens bravent les règles pour profiter du gain

Depuis juillet, les voyageurs algériens bénéficient d’une allocation touristique revalorisée à 750 € par an au taux officiel, une mesure destinée à faciliter les déplacements à l’étranger et à renforcer leur confort. Toutefois, la flambée de l’euro sur le marché parallèle a rapidement détourné ce dispositif de son objectif initial. Attirés par l’écart entre le taux bancaire et celui du marché noir, certains voyageurs récupèrent l’allocation touristique pour la revendre ensuite au double de sa valeur en Algérie, malgré les obligations légales imposant un séjour d’au moins sept jours et la restitution des fonds en cas d’annulation.

Cette précipitation se ressent particulièrement aux postes frontaliers tunisiens. De milliers de personnes traversent chaque jour, souvent après de longues heures d’attente devant les guichets de la Banque d’Algérie. Si certains utilisent cette allocation pour un véritable séjour touristique, d’autres rebroussent chemin le même jour ou prolongent artificiellement leur présence en Tunisie afin de conserver leur droit aux devises.

Dans un autre poste frontalier, des dizaines de voyageurs, sans bagages ni intention réelle de séjourner, sont hébergés dans des conditions précaires pour quelques dinars tunisiens, uniquement pour valider les sept jours requis. À l’approche de la fin d’année, ce flux devrait encore augmenter, porté par les rumeurs d’une éventuelle suppression de l’allocation en 2026.

