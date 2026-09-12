Leur scénario était presque parfait : deux employés « comédiens » arrêtés pour un faux braquage à Sétif

C’est un scénario digne d’un film policier qui s’est soldé par une interpellation. Deux employés d’un commerce à Sétif ont imaginé et mis en scène une fausse agression pour simuler un vol et détourner la somme de 157 millions de centimes. Une supercherie rapidement démontée par la vidéosurveillance.

L’affaire, l’une des plus insolites traitées ces derniers jours par la cinquième sûreté urbaine de Sétif, a débuté en début de semaine. Les services de police reçoivent l’appel d’un employé signalant un violent braquage commis dans son établissement au préjudice de son collègue.

Face à la gravité des faits et au montant important évoqué — conservé dans un coffre-fort en acier —, une patrouille s’est immédiatement rendue sur les lieux.

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Sur place, la « victime » présumée s’est empressée de relater les faits : un individu au visage dissimulé aurait fait irruption, l’aurait menacé et violenté avant de forcer le coffre-fort pour s’emparer des fonds.

Son collègue, tout aussi persuasif, abondait dans le même sens, dressant le portrait d’un braqueur en fuite afin de donner une consistance absolue à leur version.

La faille du scénario : les caméras de surveillance

Cependant, le flair des enquêteurs et l’analyse minutieuse de la scène de crime ont rapidement bousculé cette première impression. Les images des caméras de surveillance se sont révélées être le talon d’Achille des complices.

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Les enregistrements ont mis en lumière une réalité bien différente : l’agression était entièrement simulée. Le prétendu « braqueur » n’était autre qu’un tiers recruté pour le besoin de la mise en scène, jouant le rôle de l’agresseur pour faire diversion et écarter les soupçons du duo.

Dénouement et restitution des fonds

Confrontés aux éléments visuels irréfutables, le montage s’est effondré. Les trois individus impliqués ont été identifiés puis interpellés successivement par les forces de l’ordre.

L’enquête a également permis de récupérer l’intégralité du magot dérobé, soit les 157 millions de centimes.

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À l’issue des investigations, un dossier pénal a été constitué à l’encontre des trois suspects. Ils ont été déférés devant le parquet compétent pour répondre de leurs actes, transformant leur fiction judiciaire en une solide affaire portée devant la justice.