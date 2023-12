Leur photo à Marseille a fait le buzz : « Zidane était fan de moi », Belloumi

Les deux légendes de football, Zinédine Zidane et Lakhdar Belloumi, se sont rencontrées à Marseille. Elles ont pris une photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Marseille a réuni deux géants du football. En effet, Lakhdar Belloumi, l’ancien stratège des Verts, et Zinedine Zidane, l’ex-patron des Bleus, se sont retrouvés lors d’un match organisé dans la cité phocéenne. Zizou n’est pas arrivé à temps, il n’a donc pas joué, mais le sommet des grands a eu lieu.

Il faut dire que les deux légendes se sont rencontrées aux accolades. Elles ont pris une photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Belloumi relate l’évènement

Dans une interview accordée à nos confrères de Compétition, Lakhdar Belloumi relate l’évènement. « Il s’agit d’une rencontre amicale organisée par nos compatriotes émigrés et qui a eu lieu dans le Centre Z5 Aix-en-Provence, qui appartient à Zidane. J’y ai été convié au même titre que l’ancien capitaine de l’équipe de France, qui n’a malheureusement pas pu jouer car il est arrivé en retard. Il nous a rejoints quasiment à la dernière minute, comme on dit. Il aurait été retenu par ses affaires en Espagne. Je dois dire qu’il m’a bien reçu, c’est un véritable gentleman. On a évolué sur un petit terrain, mais dans une grande ambiance ». Dira-t-il.

Et d’ajouter : « c’est même la troisième fois que nous nous rencontrons. Le premier rendez-vous a eu lieu à Alger quand le défunt président Bouteflika l’a invité au pays. Après, on s’est revus au Qatar à l’occasion d’un Clasico Barça-Real, dans le cadre de la Supercoupe d’Espagne, qui s’est tenu dans ce pays ».

Le Ballon d’Or africain se dit honoré par l’invitation de Zizou. « Vraiment génial, on s’est produit dans son complexe, il m’a bien reçu ». Il confie que Zizou « fan de moi quand il était jeune. Il appréciait mon jeu et il n’a pas manqué de le souligner à plusieurs reprises. Il a même laissé entendre qu’il avait gardé des photos de moi ».

Et de conclure : « Zidane est vraiment un homme chaleureux. On n’a malheureusement pas pu s’entretenir longtemps car au moment où il arrivait, on sortait pratiquement, le match étant déjà terminé. Mais cela ne l’a pas empêché d’afficher le sourire tout le temps, il était visiblement content et ravi ».