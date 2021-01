Lettre ouverte de Belux au ministre de l’habitat

Lettre ouverte à Monsieur le Ministre de l’habitat,

de l’urbanisme et de la ville,

À Monsieur le Wali de la wilaya de Annaba,

À Monsieur le Wali de la wilaya de Tébessa.

La politique de concurrence déloyale exercée impunément par l’entreprise Enie SPA Sidi Bel Abbes a gangrené le secteur de l’éclairage public et contribue à la création de futures zones d’ombres, par la fourniture de mâts non conformes et de luminaires solaires chinois actuellement en fin de vie.

Ces équipements désuets ont été installés dans les nouvelles villes de Sidi Abdellah à Alger, et Draâ Erriche à Annaba ainsi qu’à la ville de Tébessa, par l’entreprise locale spécialisée SOPT Tébessa).

L’entreprise ENIE SPA Sidi Bel Abbès vient d’être condamnée par la Cour de justice d’Oran pour avoir abandonné des mâts d’éclairage public BELUX au profit de la concurrence, ENIE SPA Sidi Bel Abbes, entreprise certifiée système management de la qualité ISO 9001/2008 Vinçotte, a privilégié l’achat de mâts fabriqués avec des tubes en acier préalablement galvanisés. Ces mats oxydés peu de temps après leur installation ne répondent pas à la fiche technique de l’ENIE SPA décrivant le mât tubulaire, semelle emboutie, en acier galvanisé à chaud.

Le PDG de l’ENIE SPA Sidi Bel Abbes, a lors d’une déclaration, souligné que les panneaux solaires, fabriqués par l’entreprise qu’il dirige, sont utilisés dans l’éclairage public et a ajouté que l’ENIE SPA a contribué à l’équipement des deux nouvelles villes de Sidi Abdellah à Alger et la nouvelle ville de Draâ Erriche à Annaba.

Il s’avère que l’ENIE SPA n’a en aucun cas contribué par la production et l’installation de panneaux solaires pour l’éclairage public dans l’équipement de la nouvelle ville de Draâ Erriche à Annaba.

Il s’avère aussi que les mâts installés sont non conformes, non galvanisés à chaud et oxydées, portant des luminaires solaires chinois partiellement opérationnels.

Très à l’écoute des contributeurs

Contact téléphonique: Chahinez – 0770263001

Contact Email: [email protected]

Qui sommes-nous: www.beluxeclairage.com

Direction Générale SCOA Eclairage.