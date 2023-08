L’ETIAS, nouveau document obligatoire pour voyager en Europe

À partir de 2024, l’Europe se dotera d’un nouveau document de voyage qui sera imposé aux passagers non européens. Tout comme les États-Unis d’Amérique, l’Europe se dotera d’un nouveau système de voyage qui lui permettra de contrôler l’accès à l’espace Schengen.

Ce nouveau document qui entrera en vigueur dès 2024, se base sur le même principe que l’ESTA, l’Electronic system for travel authorization, mis en place en 2009.

ETIAS : la nouvelle procédure de l’Union Européenne pour contrôler ses visiteurs

Ce document n’est autre que l’ETIAS. Qui, vient de European Travel Information and Authorization System, c’est un système électronique, qui permet de contrôler les visiteurs des pays non-européens qui entrent dans l’espace Schengen.

Par ailleurs, ce système d’autorisation de voyage rassemblera, suivra et mettra à jour les informations et les données des candidats. Et ce, afin de déterminer s’ils pourront enter dans l’un des pays de l’espace Schengen ou pas. Cependant, ce nouveau document de voyage, sera imposé, obligatoirement, aux ressortissants de certains pays, notamment ceux qui n’ont pas besoin de visas pour voyager, pendant une courte durée, en Europe.

En plus de servir pour des fins commerciales et touristiques, l’ETIAS permettra à ses détenteurs de rejoindre le continent européen pour des raisons médicales.

Pourquoi l’autorisation de voyage ETIAS ?

La première raison qui a poussé l’Union Européenne a pensé à cette nouvelle procédure est la sécurité. En effet, comme cité, précédemment, l’ETIAS permettra de contrôler les entrées dans l’espace Schengen. Et ainsi, limiter les risques accrus des voyages.

En effet, grâce à son système de collecte de données, l’ETIAS déterminera si le voyageur présente une menace pour le pays de sa destination ou pas. Ce nouveau système réduira également les délais des procédures et les temps du voyage. Et rendra les voyages dans le continent européen moins pénibles et plus sûrs.

