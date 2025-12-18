L’État va-t-il geler l’allocation touristique de 750 euros ? Sayoud tranche

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a coupé court aux rumeurs concernant un éventuel gel de l’allocation touristique. Intervenant devant les députés, il a assuré que la décision du Président Tebboune de porter cette allocation à 750 euros est irréversible, tout en annonçant un renforcement drastique des contrôles pour mettre fin aux réseaux de détournement.

Répondant aux interrogations des membres de l’Assemblée Populaire Nationale (APN) lors du débat sur le projet de loi relatif au Code de la route, le ministre a été catégorique : « Il n’y a aucun recul sur la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant l’octroi de l’allocation touristique fixée à 750 euros. »

Pour le représentant du gouvernement, cette mesure est un droit acquis visant à permettre aux familles algériennes de passer leurs vacances à l’étranger dans la dignité et le confort. Toutefois, il a précisé que le cadre légal a été renforcé pour garantir que cet argent profite réellement aux citoyens et non à des intermédiaires.

Pour lutter contre les abus, le ministre a dévoilé l’une des solutions phares : l’obligation pour chaque bénéficiaire de posséder une carte bancaire. Ce dispositif permettra un « suivi rigoureux de l’utilisation de l’allocation », s’assurant ainsi que les devises soient dépensées de manière légale et traçable.

Le « scandale » des 100 000 chômeurs et des faux voyages

Le ministre a profité de cette tribune pour dénoncer des pratiques frauduleuses d’une ampleur inquiétante orchestrées par certaines agences de voyages. Les enquêtes ont révélé un stratagème où des voyageurs étaient transportés vers la Tunisie pour faire tamponner leurs passeports avant de regagner clandestinement l’Algérie via des passages non gardés seulement quelques jours plus tard.

Cette anomalie a été confirmée par le passage suspect de 5 000 bus entre novembre et décembre, une période traditionnellement creuse pour le tourisme.

L’enquête a mis en lumière un chiffre qualifié de « terrifiant » par le ministre : environ 100 000 demandeurs d’emploi auraient été instrumentalisés par des agences pour capter ces allocations à des fins spéculatives. Face à cette situation, les autorités ont pris la décision de suspendre le passage de ces bus et d’exiger désormais une licence spéciale pour franchir la frontière.

Sayoud a conclu en déplorant que ces manœuvres de courtiers privent l’économie nationale et les véritables familles de l’utilité de cette prime présidentielle.

