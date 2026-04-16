L’État redessine la carte de cette wilaya : 8 nouvelles délégations communales créées

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a signé un décret exécutif portant sur la réorganisation administrative de la commune d’Annaba, dans la wilaya du même nom. Ce texte officiel fixe le nombre des délégations communales au sein de cette grande ville de l’est du pays ainsi que les limites territoriales de chacune d’elles.

Selon le décret exécutif n° 26-141, la commune d’Annaba sera désormais divisée en huit délégations communales réparties sur l’ensemble de son territoire. Cette nouvelle organisation vise à rapprocher l’administration des citoyens et à améliorer la gestion des services publics au niveau local.

Une nouvelle organisation territoriale

Les huit délégations communales créées dans la commune d’Annaba portent les noms suivants :

Seybouse,

Oued Edheb,

El Mokrani,

Façade maritime,

Sidi Aïssa,

El Fakharine, Les Héros,

Erim.

Chacune de ces délégations couvrira une partie bien définie du territoire communal. Elles auront pour mission de représenter l’administration communale au niveau local et de faciliter les démarches des habitants, notamment pour les services administratifs de proximité.

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La mise en place de ces nouvelles entités administratives devrait permettre une meilleure prise en charge des préoccupations quotidiennes des citoyens, tout en allégeant la pression sur les services centraux de la mairie d’Annaba.

Améliorer la gestion de la ville

Avec cette décision, les autorités cherchent à moderniser la gestion municipale d’une ville importante comme Annaba, qui connaît une forte densité urbaine et des besoins croissants en matière de services publics.

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La création de délégations communales permet généralement une gestion plus efficace des dossiers liés à l’état civil, à l’entretien urbain, à la voirie ou encore à la proximité avec les citoyens. Cela offre également une meilleure répartition des tâches administratives entre les différentes structures locales.

Pour les habitants, cette réforme pourrait se traduire par un accès plus rapide aux services administratifs et une meilleure réactivité des autorités locales face aux besoins des quartiers.

Une mesure attendue pour une grande commune

La commune d’Annaba figure parmi les plus importantes du pays sur le plan démographique et économique. Cette nouvelle division administrative apparaît comme une étape importante pour adapter le fonctionnement communal à la taille de la ville et aux attentes de la population.

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À travers cette réorganisation, le gouvernement entend renforcer l’efficacité des administrations locales et améliorer la qualité du service public. La création de ces huit délégations communales marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de la gouvernance locale à Annaba.