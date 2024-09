L’État octroie de nouvelles subventions aux exportateurs

Le soutien aux exportateurs algériens vient de connaître un changement significatif grâce à un nouveau décret publié dans le numéro 63 du Journal Officiel. Ce décret, signé le 20 août 2024, établit des niveaux précis d‘aides financières pour les entreprises engagées dans les activités d’exportation et de promotion des produits algériens à l’international.

Le décret prévoit que le fonds pour la promotion des exportations couvrira jusqu’à 10 % des frais liés aux études de marché, permettant ainsi aux entreprises de mieux comprendre les opportunités à l’étranger.

De plus, il prendra en charge 50 % des coûts pour la participation individuelle à des événements commerciaux internationaux et jusqu’à 80 % pour celles intégrées dans le programme officiel ou spécial.

Soutien accru pour les petites et moyennes entreprises (PME)

Les PME bénéficieront d’un soutien de 10 % pour l’élaboration de diagnostics d’exportation et la création de cellules d’exportation internes.

De plus, le fonds compensera 20 % des frais pour l’établissement de bureaux commerciaux à l’étranger et jusqu’à 10 % pour les coûts liés à la production de supports promotionnels et à l’utilisation de technologies modernes.

Aides à l’exportation : marque et protection des produits

Les nouvelles mesures incluent une aide de 50 % pour la création de marques commerciales et la protection des produits à l’international.

Le fonds couvrira également 100 % des récompenses pour les recherches universitaires visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures et pour les médailles attribuées aux meilleurs exportateurs.

Formation et transport : priorités renforcées

Le fonds couvrira 80 % des coûts de la formation spécialisée en métiers de l’exportation. Il prendra également en charge 50 % des frais de transport international et interne des produits exportés.

En outre, il accordera des compensations supplémentaires pour le transport des produits fragiles et ceux expédiés vers des destinations éloignées.

Suivi et évaluation : une nouvelle structure

Un autre décret clarifie les modalités de suivi et d’évaluation du Fonds, stipulant la préparation d’un programme de travail par l’organisateur et l’envoi annuel d’un bilan financier par le ministère des Finances.

Les demandes de compensation devront être accompagnées de documents justificatifs et seront traitées par les services du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Ces mesures visent à stimuler les activités d’exportation en réduisant les coûts associés, offrant ainsi une opportunité accrue pour les entreprises algériennes de se faire une place sur les marchés internationaux.