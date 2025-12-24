L’État met en place un nouveau dispositif pour les personnes âgées en Algérie

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et des Affaires féminines a annoncé ce mardi le lancement de Mourafaka, une plateforme électronique pensée pour renforcer l’accompagnement des personnes âgées en Algérie.

Selon la vidéo explicative du ministère, Mourafaka se présente comme « un espace numérique interactif » proposant un système intégré de services. La plateforme prend en compte plusieurs dimensions essentielles de la prise en charge des personnes âgées, notamment les aspects juridiques, sociaux et solidaires.

L’objectif affiché consiste à faciliter le suivi quotidien des seniors, tout en mettant à disposition des familles et des aidants des repères clairs pour mieux comprendre leurs droits et les dispositifs existants. Le ministère insiste sur la volonté de proposer un cadre structuré, accessible et adapté aux réalités sociales des personnes concernées.

Maintenir la personne âgée dans son environnement familial et social

Un des axes centraux de la plateforme Mourafaka repose sur le maintien de la personne âgée dans son environnement de vie naturel. La plateforme fournit ainsi des informations et des conseils destinés à favoriser le maintien à domicile, au sein de la famille, lorsque la situation le permet.

La même source souligne que cette approche vise aussi à protéger « le droit de la personne âgée de participer à la vie sociale publique ». L’enjeu dépasse donc la simple assistance matérielle, il s’agit de préserver le lien social, l’autonomie et la dignité des seniors, tout en évitant leur marginalisation.

Mourafaka : des services et des orientations pour les familles et les aidants

Au-delà des personnes âgées elles-mêmes, Mourafaka s’adresse également aux familles et aux personnes qui assurent leur prise en charge. Le communiqué précise que la plateforme regroupe des informations sur les différents services proposés par le secteur de la Solidarité nationale, qu’il s’agisse d’aides sociales, de dispositifs juridiques ou de mécanismes d’entraide.

Le document numérique inclut aussi « des lignes directrices et des instructions facilitant la prise en charge quotidienne des personnes âgées en situation de dépendance ». Une manière d’outiller les aidants, souvent confrontés à des démarches complexes ou à un manque d’informations centralisées.

Une démarche inscrite dans le cadre juridique algérien

Le lancement de Mourafaka s’inscrit dans une politique sociale plus large. Le ministère rappelle avoir mis en place plusieurs mécanismes en faveur des personnes âgées en situation sociale difficile, en cohérence avec la politique sociale de l’État algérien.

Cette orientation trouve son fondement dans la Constitution de 2020, qui a renforcé les droits des personnes âgées et consacré leur protection à travers un arsenal juridique dédié. La plateforme vient ainsi compléter ce cadre légal par un outil opérationnel, pensé pour un usage concret et quotidien.