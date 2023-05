L’état lamentable d’un appartement de l’AADL de Haouch Errih (VIDÉO)

Une vidéo a récemment émergé dévoilant les conditions désastreuses d’un appartement nouvellement attribué par l’AADL (Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement) à Haouch Errih, dans la wilaya de Blida ( plus précisément vers Meftah ).

La vidéo, publiée par une dame récemment installée dans ce logement social, expose un environnement qui est loin des conditions de vie dignes que l’on serait en droit d’attendre d’un projet de l’AADL. La vidéo met en lumière un sol sale, des travaux inachevés et un logement généralement considéré comme inhabitable.

En entrant dans le logement, la première chose qui saute aux yeux est l’état déplorable du sol – couvert de saleté et de débris, et clairement inachevé. La vidéo révèle ensuite une série de travaux de construction inachevés, y compris des fils électriques exposés, des murs non peints et des installations sanitaires insuffisantes.

La locataire, visiblement désemparée, exprime son mécontentement et sa déception face à l’état de l’appartement qui lui a été attribué.

La vidéo a déjà suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, les internautes exprimant leur sympathie pour la locataire et leur colère envers l’AADL. Beaucoup exigent une action immédiate pour résoudre le problème.

Réception des logements AADL : les avis réstent mitigés

L’Agence Nationale de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL) en Algérie a récemment attribué de nouveaux logements à Haouch Errih. Les réactions des nouveaux propriétaires sont cependant contrastées : si certains expriment leur mécontentement, d’autres affichent leur satisfaction. A savoir que les résidents ont choisi, pour la plupart de ne pas révéler leur bloc (adrésse) exact, mais ils n’ont pas hésité à partager leurs impressions sur leur nouvelle demeure.

Parmi les insatisfaits, on trouve des résidents qui critiquent la qualité de construction et l’absence de certaines commodités de base. Néanmoins, d’autres résidents sont ravis de leurs acquisitions et ont déjà entrepris des travaux de rénovation et d’embellissement.

Une personne, quant à elle, a fait preuve d’optimisme en déclarant : « Bienvenue aux nouveaux arrivants ! Le quartier est bon, contrairement aux rumeurs. » Ce témoignage positif offre une perspective différente sur la situation et confirme que, malgré les critiques, certains résidents apprécient leur nouvel environnement.