L’état lamentable du nouveau stade Nelson Mandela

Le stade Nelson Mandela est dans un piteux état. Les images ont fait le tour de la toile et le moins que l’on puisse dire, elles ont choqué les internautes. Cela reflète la négligence et le « laisser-aller » des gestionnaires du stade.

Le match MCA-Watanga (2-0), dans le cadre de l’aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine, a levé le voile sur l’état lamentable du stade Nelson Mandela. Ce n’est pas seulement la pelouse, qui s’est complètement détériorée et impraticable, mais aussi l’état du stade en général.

En effet, les images parlent d’elles-mêmes. On voit bien des sièges sales, couverts d’une grande couche de poussière et des détritus partout dans les gradins. Des images qui ont fait le tour sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, elles ont choqué les internautes.

Finalement, Belmadi n’avait pas tort

Des images qui reflètent la négligence et le « laisser-aller » des gestionnaires du « joyau », réceptionné par l’Algérie, il n’y a même pas deux ans. Cela a précipité le limogeage du chargé de la gestion du stade par le directeur général de l’OCO Mohamed Boudiaf, qui a connu à son tour, dans la foulée, le même sort de la part du ministre de la Jeunesse et des sports.

Il faut dire que l’état lamentable du stade Nelson Mandela prouve que l’ex-sélectionneur national Djamel Belmadi. Ce dernier, était à cheval avec les gestionnaires du stade, notamment à l’approche de chaque regroupement de la sélection nationale. Ce qui l’avait toujours mis sous les feux des critiques. Finalement, le temps a fini par lui donner raison.