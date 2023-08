L’état des cuisines d’un navire d’Algérie Ferries choque ses passagers (images)

La toile est souvent l’endroit idéal pour partager son expérience de voyage, mais aussi pour dénoncer des anomalies et des problèmes rencontrés chez les compagnies maritimes et aériennes de transports des passagers. Après Air Algérie, c’est autour d’Algérie Ferries d’être pointée du doigt par les internautes.

En effet, le transporteur maritime national, Algérie Ferries, fait l’objet de plusieurs critiques sur la toile. Notamment, à cause de l’état des cuisines de l’un de ses navires.

Cuisines en état piteux : Algérie Ferries vivement critiquée par ses passagers

En effet, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux fait le buzz, en montrant des images de l’intérieur du navire Tariq Ibn Ziyad, qui assure habituellement la desserte de la ligne reliant entre le port d’Oran et celui d’Alicante en Espagne.

Si en cas d’un voyage en avion, le repas servi peut paraître optionnel. Ce n’est pas le cas lors d’une traversée qui dure plus de 24 heures. Cependant, les passagers du Tariq Ibn Ziya sont confrontés à un véritable souci d’hygiène. Les images partagées sur les réseaux sociaux. Montrent d’abord un repas peu savoureux servi aux voyageurs de la traversée en question. Ces premiers clichés ont eu droit à plusieurs commentaires de la part des internautes, qui dénoncent aussi les repas servis par la compagnie lors du mois de ramadan dernier.

Par ailleurs, le plus choquant dans ce témoignage partagé par l’un des passagers d’Algérie ferries est l’état des cuisines du navire. En effet, on peut clairement voir de la soupe dans une marmite, sans son couvercle. Cette dernière a été déposée sur un cageot à même le sol. Et ce, sans oublier l’état de la cuisine qui est loin d’être conforme aux normes d’hygiène.

Pour rappel, les passagers d’Algérie ferries n’ont pas les seuls à subir une telle situation. Dernièrement, un avion de la compagnie Air Algérie a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux après avoir été laissé dans un piteux état, après avoir effectué le vol Montréal – Alger.

